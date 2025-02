$!Influencer ‘El Horny’ revela como ha cambiado su vida tras aparecer en volante relacionado con Los Chapitos

“Gracias a Dios nunca hemos tenido la necesidad de estar enredados y mucho menos apoyar a una facción para una guerra. Nosotros estamos con Dios y eso Dios no lo perdona. No me difamen sin tener pruebas porque yo y el pueblo sabe que jamás hemos tenido un problema” , escribió en Instagram.

EL HORNY ASEGURA QUE NO TIENE PROBLEMAS CON NADIE Y NO CUENTA CON EQUIPO DE SEGURIDAD

El creador de contenido defendió su postura durante la entrevista que tuvo con El Gafe 423 y aseguró no estar relacionado. “Yo no tengo problemas con nadie, yo no ando por la vida haciéndole daño a nadie ni nada”, expresó. También explicó que, pese a la gravedad de la situación, decidió mantenerse tranquilo y continuar con su vida cotidiana.

“Si me hacen lo que me tengan que hacer, donde esté me lo van a hacer. O sea, no tengo como para una (camioneta) blindada, ni seguridad, ni nada”, afirmó.