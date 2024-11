Jonathan Sotelo: El “Estafador de Bumble” es denunciado por más de 70 mujeres mientras se encuentra en libertad en México

MÁS DE 70 MUJERES RESULTAN ESTAFADAS POR JONATHAN SOTELO; LO DESCUBREN A TRAVÉS DE GRUPO DE FACEBOOK

Luego de poner fin a su relación con Sotelo, Fernanda comenzó a investigar y se unió al grupo de Facebook “Are We Dating The Same Guy?”, donde halló otros testimonios similares. A través de este grupo, varias mujeres compartieron sus experiencias y alertaron sobre el supuesto perfil abusivo y manipulador de Sotelo. Además, mencionaron que él no solo habría estado involucrado en estafas, sino también en violencia de género.

Según sus hallazgos, Sotelo mantenía una lista organizada de las mujeres a quienes había engañado, dividida en categorías que incluían “me odia”, “casi casada” y “Activa”. La lista abarcaba no solo mujeres de México (en ciudades como Chihuahua y Ciudad de México), sino también de otros países, como España, Colombia y Alemania.

Entre los testimonios recopilados se encuentran diversos casos de fraude y abuso emocional. Una mujer afirmó que Sotelo le quitó más de un millón de pesos, mientras que otra aseguró haber sido despojada de una camioneta que nunca recibió. De acuerdo con varias de sus presuntas víctimas, Sotelo habría comenzado a operar desde 2017, aunque medios apuntan que podría hacer sucedido desde 2008, lo que sugiere un patrón de conducta prolongado. Durante estos años, las estafas le habrían permitido adquirir bienes de lujo, tales como la mencionada avioneta y varios automóviles de alta gama.