‘No somos iguales’: Niega hermano de AMLO que caso de Hernán Bermúdez sea como el de García Luna

Ramiro López Obrador, Secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que el caso del que fuera Secretario de Seguridad de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, acusado de pertenecer a un grupo criminal y en fuga, sea el mismo que el de Genaro García Luna, ex Secretario de Felipe Calderón y sentenciado en Estados Unidos.

“No, no, hay diferencia, ¿eh? No, no somos iguales”, sostuvo a su llegada a un mitin de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Hospital General de la capital de Tabasco.

TE PUEDE INTERESAR: Pega comercio desleal a industria textil

“No, no es lo mismo porque se está investigando. Lo de García Luna es otra cosa. Ahí había impunidad. Ahí fue el Gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en los Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar. Aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya”, dijo.

Lo rechazó, incluso cuando le mencionaron que la detención del Secretario de Felipe Calderón, la realizó el Gobierno de Estados Unidos y no el de su hermano.

¿Pero a usted le parece que Adán Augusto podría no estar enterado?, se le preguntó.

“Ese es un asunto que la Fiscalía está investigando”, dijo, pero sin confirmar que el Gobierno tabasqueño tuviera abierta alguna investigación contra Bermúdez, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Tampoco quiso responder sobre si la investigación podría salir el nombre de Adán Augusto López Hernández, líder de los senadores de Morena, quien nombró a Bermúdez en 2019.

“Hay que esperar. Está la investigación, se está investigando el asunto”, dijo.

Dijo que hasta ahora no ha hablado con su hermano, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre este caso.

Cientos de personas se han reunido para esperar a la Presidenta.