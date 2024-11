Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario, insiste Claudia Sheinbaum

“No hay una sola imputación a mi persona”, refirió el próximo dirigente de Acción Nacional, quien fue jefe delegacional de Benito Juárez del 1 de octubre de 2012 a septiembre de 2015.

“Ella hace alusión a este cártel que yo llamo ‘imaginario’(...) No hay una sola imputación a mi persona, una sola, no te estoy diciendo que esté en una fase de algún procedimiento, no hay ni siquiera una imputación y creo que ya quedó claro que a mí no me protegen los gobiernos, a mí me han perseguido los gobiernos, y si no hay ni una sola imputación no es porque no quieran, es porque no pueden, no han podido ni podrán”, aseguró en una entrevista que concedió al diario El Universal.

El cartel inmobiliario es el nombre con el que la Fiscalía de Ciudad de México se refirió a una investigación en la que se involucra a varios exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes son señalados de casos de corrupción urbanística.

TE PUEDE INTERESAR: En primer mes de gobierno de Sheinbaum, contabilizan tres mil detenciones

La fiscalía capitalina señala que esta red opera desde hace más de 15 años entre políticos, en su mayoría del Partido Acción Nacional, el cual ha gobernador el partido albiazul de forma ininterrumpida desde el 2000.

Con este esquema se han favorecido con permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias para quebrantar la ley de ordenamiento territorial de la capital mexicana, permitiéndoles levantar pisos en exceso a cambio de sobornos, los cuales se otorgan en forma de departamentos para los funcionarios en los mismos complejos habitacionales.