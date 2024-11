Jueces y magistrados acusan registros ‘inflados’ en inscripción a elección judicial

Jueces y magistrados federales calificaron de “sospechoso”, “antidemocrático” e “inconstitucional” el proceso de inscripción de aspirantes para la primera elección judicial del próximo año.

Exigieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo transparentar las listas de aspirantes ante la opacidad y posibles registros “inflados”, dado el crecimiento de las inscripciones de un día para otro.

Para la magistrada Julia María del Carmen García González resulta sospechoso que el número de solicitudes se haya incrementado de forma exponencial en los últimos días.

Durante la conferencia mañanera de los jueces, la juzgadora reveló que un aspirante se inscribió sin contar con cédula profesional, por lo que exigió que se transparente el proceso de inscripción que cerró ayer y que fue catalogado como un éxito por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si esto hubiera ocurrido así, es una inscripción que está inflada en los números de manera ficticia, porque habrían permitido la inscripción a personas que no están cumpliendo con los requisitos mínimos que están pidiendo. Por eso, estaremos poniendo toda la atención porque esperamos que se transparente todo esto, se tendría que hacer público con los datos correspondientes”.

García González dijo que el proceso de inscripción es sospechoso porque el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México llamó a los jóvenes a candidatearse como jueces, ya que el oficialismo no estaba teniendo los resultados que esperaba.

“Es sospechoso, sobre todo si vimos la semana pasada cómo es que había una campaña que llamaba abiertamente a las juventudes a inscribirse porque no estaban teniendo la respuesta que esperaban, entonces justo lo que se manejó en redes sociales y que pondremos toda la atención en ello, es que se cayó el sistema o no había la posibilidad de acceder a ello, no lo sabemos con certeza, pero así se estuvo manejando por algunos momentos y de buenas a primeras resulta que esto es un éxito y que tienen a todas las personas”, añadió.

En tanto, el magistrado Rogelio Alanís García consideró que todo el proceso electoral que se está llevando a cabo es anticonstitucional, antidemocrático y exigió que se verifique el proceso.

“Necesitamos datos. Han dicho tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, los números de personas que dicen que se han inscrito, pero no tenemos listas y no tenemos datos para verificar si estas listas que ellos llegaran a emitir tienen un sustento fidedigno, un sustento de una persona que haya solicitado esa inscripción”, indicó.

Alanís García destacó que solamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial publicó listas, mediante las cuales se ha podido saber quiénes son los aspirantes que se inscribieron.

“Con base en esto, queda claro que al no haber datos verificables ni verificados, pues no podemos hacer mayor pronunciamiento al respecto, solamente podemos, como todos los demás, tener sospechas, pero una verdadera democracia no se puede basar en sospechas, se tiene que basar en datos certeros y de ahí la importancia de que haya mecanismos para acceder a información veraz”, añadió.

Alanís García criticó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la que confirmó la tómbola y la emisión de la convocatoria. Al respecto, señaló que un tribunal que actúa de forma parcial, no puede llamarse tribunal.

Por su parte, el magistrado Fernando Silva aseguró que la propaganda oficial quiere hacer creer a la población que la inscripción de los aspirantes a ministro, magistrado y jueces fue un éxito.

“La propaganda oficial nos quiere vender que la gran cantidad de aspirantes sea un éxito este proceso, pero recordemos que la validez de la reforma está pendiente de ser calificada y que está suspendida su ejecución por decenas de resoluciones judiciales”.

Y remató: “El aumento intempestivo de personas inscritas durante el fin de semana constata lo que ya sabíamos: Morena controla en el terreno operativo todos los aspectos electorales del proceso”.

(Con información de El Universal)