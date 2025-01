La odisea de un alcalde mexicano: de migrante indocumentado a objetivo de un cártel

Pero Mendoza destaca por otra razón. Entró de manera no autorizada en Estados Unidos cuando era adolescente y vivió como indocumentado en la economía sumergida de Silicon Valley hasta bien entrada la edad adulta, para luego regresar a México, montar su propio negocio exitoso y probar suerte en la política.

Dijo que había disparado al menos una vez contra el auto en el que viajaban los atacantes, pero no estaba seguro de si había herido a alguien. Posteriormente, apareció en Alcozauca un mensaje procaz escrito a mano en una manta, en el que se atribuía el ataque a operativos leales a un líder criminal poco conocido llamado el “Señor”.

“Entonces conocí a mi esposa y me enamoré” , dijo Mendoza, ahora padre de tres hijos. “ Para sorpresa de mi familia en California, decidí que mi vida estaba aquí ”.

Estos grupos requieren funcionarios que cooperen con ellos a nivel local, dijo Mendoza, y añadió: “Cuando me metí en la política, nunca pensé que sería así” .

Pero otros lo alaban por su instinto para los negocios y su generosidad, después de que se hiciera conocido entre la gente del pueblo por ayudar de su propio bolsillo en gastos de emergencia como atención médica o funerales.

Josefina Reyes, de 45 años, dijo que Mendoza acudió en su ayuda cuando murió su padre. Reyes dijo que le ayudó con el transporte del cuerpo, había donado el ataúd y dado suministros para el velatorio.

Mendoza insiste en que su objetivo es evitar enredarse en las disputas criminales en torno a Alcozauca, al tiempo que responde a los cambiantes vientos políticos y económicos. Aunque no está de acuerdo con la opinión de Trump sobre los migrantes, Mendoza dice que entiende de dónde viene ese sentimiento.

“Biden permitió la entrada de mucha gente en Estados Unidos”, dijo. “Eso afectó a las oportunidades de trabajo de mucha gente que ya estaba allí, pues muchas empresas tienen mano de obra más que suficiente”, añadió, refiriéndose a los efectos sobre sus propios familiares establecidos desde hace más tiempo en California.

Aun así, Mendoza dijo que su máxima prioridad es la seguridad de su familia. Los soldados duermen en colchones en su garaje.

Piensa terminar su mandato de tres años como alcalde con el objetivo de mejorar la vida en Alcozauca, y después abandonar la política para siempre. Mientras tanto, dice, comprende los riesgos.

“Este es el verdadero México”, dijo. “Qué puedo hacer: estoy dentro y tengo que aprender a sobrevivir”. c. 2025 The New York Times Company