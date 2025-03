‘La Venenito Juárez’: Estafan a comerciante con billete de 500 pesos con el rostro de la influencer

A través de redes sociales un comerciante denunció haber sido víctima de una estafa cuando recibió un billete falso de 500 pesos con la imagen de la influencer Luis David González, mejor conocido como ‘La Venenito’.

El hecho se hizo viral en TikTok, donde el afectado compartió su reacción al descubrir el engaño mientras realizaba el corte de caja.

En el video captado por una cámara de seguridad, el usuario @arturitoye cuenta su dinero hasta que, al desplegar el billete, se da cuenta del fraude. Con incredulidad y humor, comentó: “Plebada, miren, estaba haciendo corte... no he vendido nada y estaba este billete aquí y vean el billete que no checó. Ya nada más queda reírme... se pasaron de lanza”.

Además, para hacer aún más gracioso el momento, bromeó llamando al billete “La Venenito Juárez”, provocando una ola de risas entre los usuarios, quienes no podían creer que nadie hubiera notado la imagen en el billete falso.