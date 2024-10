Licencia de conducir permanente: Iniciativa avanza en Comisiones del Congreso de la CDMX

“ En el dictamen hoy pareciera que es un tema recaudatorio donde se incrementa la licencia de mil 049 para 3 años, a mil 500 para permanente; entiendo que sería un solo pago, ya no trianual, lo que eventualmente va a ser un ahorro para el bolsillo de los ciudadanos, que también vemos bien. Sin embargo, una de las promesas de la jefa de Gobierno que hizo en campaña fue escuchar a todos, y tenemos decenas de peatones, ciclistas, interesados en la seguridad vial que esa voz no se está escuchando en este dictamen ”, expresó Sánchez Miranda.

De forma general, el debate se centró en que se debería de tomar en cuenta la edad de los automovilistas, para determinar la capacidad de obtener dicho documento.

“Tengo 39 años y cuando tenga 80 probablemente no voy a tener los reflejos que tengo hoy, no voy a ver tan claro, no voy a escuchar tan claro como hoy, y si tengo la permanente sin que nadie me evalúe probablemente jamás voy a saber si sigo en condiciones óptimas o no”, planteó Sánchez Miranda.

SOLICITAN PRESTAR ATENCIÓN A LA POLÍTICA VIAL

En el mismo sentido, se pronunció el diputado Rubio, quien precisó que la fracción del PAN no está en contra que la ciudad recaude más “tiene razón la jefa de Gobierno, hay una inflación y hay que atender, adecuar la norma, pero sí estamos en contra de que no se prevea la posibilidad o que no se complemente con una posibilidad de política vial que armonice a todos los sectores”.