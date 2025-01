Luis Donaldo Colosio Riojas pide que dejen de lucrar con el asesinato de su padre

CDMX.- El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó nuevamente un llamado para que se deje de lucrar con el asesinato de su padre, incluso recordó que él solicitó que se perdone al asesino confeso, Mario Aburto Martínez.

“Ya dejen de lucrar políticamente con este asunto, hasta en un momento públicamente le pedí al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que ya indulten al hombre, por favor, que se vaya a vivir al extranjero con su familia y que México logre cerrar una dolorosísima etapa de su vida política para poder pasar a una historia de verdadera justicia”, mencionó el político en una entrevista con el periodista José Cárdenas.

TE PUEDE INTERESAR: Alista INE plataforma para difundir perfiles para la elección judicial

“Lo que necesitamos para reivindicar la memoria de Colosio y que México no caiga en este ciclo vicioso de ‘revanchismos políticos’ es buscar el día de hoy hacer nuestro papel y nuestro trabajo en lugar de estar mirando constantemente hacia el pasado”, aseguró el emecista.

El legislador afirmó que, en lo particular, está trabajando en construir una alternativa de país con un proyecto generacional que permita dar ese paso hacia adelante y en el que se incluyan a todos los sectores de la sociedad.

Durante la entrevista el político recordó que durante la administración federal anterior solicitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador que le otorgara el indulto al asesino confeso de su padre, Mario Aburto, quien está pagando una condena de 45 años.

Colosio Riojas hizo esta solicitud en enero de 2024 y dos meses después, cuando se acercaba el 30 aniversario luctuoso de su padre; sin embargo el presidente se negó a atender la petición.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México, sanemos”, dijo Colosio en ese entonces.

TE PUEDE INTERESAR: Ante extinción de órganos autónomos, pide PAN mecanismos para indemnizaciones

“No puedo hacerlo. Sé que él y sus familiares ya no quieren saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero que, en lo que a mi corresponde, no se deje de investigar (...) Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país... No debemos decir ‘ya vamos a dar la vuelta a la hoja’”, fue la respuesta que dio el expresidente el pasado 30 de enero.