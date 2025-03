Madres buscadoras ofrecen ‘prestar sus zapatos’ para que legisladores comprendan el problema

Al instalarse en el Congreso local una Comisión Especial para atender la desaparición de personas en Jalisco, una madre que ha buscado a su hijo desde hace más de cuatro años ofreció “prestar sus zapatos” para que los legisladores comprendan el problema.

”Esto del rancho (Izaguirre) nos trae locos a todos, pero sobre todo (lamentamos) el desprestigio que nos han dado como madres buscadoras, de decir que no es real, que no es cierto (...) En los campos donde vamos a búsquedas, es muy doloroso, y decir que no existe y que no es real, les presto mis zapatos por cuatro años y medio para que sepan todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha peleado, todo lo que se ha hecho para llegar hasta aquí a que reconozcan que esa problemática es real, y que no sólo va a la baja, va a la alza”, reclamó María de Jesús Solís, del colectivo Luz de Esperanza.

Héctor Rodolfo Flores, del mismo colectivo, reconoció el apoyo de los diputados de sumarse al tema de búsqueda de personas desaparecidas.

”Estamos llenos de esperanza, de que por fin en el Congreso del estado las y los diputados se tomen en serio y con el debido respeto, a trabajar en el tema de los desaparecidos”, apuntó.