Mexicana de Aviación cuesta a los ciudadanos más de 35 mil mdp

A un año de haber iniciado operaciones como aerolínea del Estado, Mexicana de Aviación le ha costado a los mexicanos más de 35 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija).

Pablo Casas Lías, director general del Instituto, explicó que ese monto contempla, de inicio, 816 millones de pesos por la compra del nombre y la marca Mexicana de Aviación.

A lo anterior se le suman 4 mil 200 millones de pesos para su inicio de operaciones y 20 mil 871 millones que la Secretaría de la Defensa solicitó para la compra de aviones Embraer.

Además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año pasado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le asignó 8 mil 340 millones de pesos, mientras que para este año la Administración de Claudia Sheinbaum le destinó mil 140 millones en el PEF 2025.

“Además, tienen un pasivo contingente de 9.9 millones de dólares en la Corte de Nueva York por la demanda de SAT Aero Holdings; al tipo de cambio actual son unos 200 millones de pesos”.

“Es decir, si se llega a perder el juicio con esa empresa, estos 200 millones de pesos se tendrían que sumar a los más de 35 mil millones de pesos que ha costado para que la aerolínea pudiera volar”, apuntó Casas Lías en entrevista.

El especialista señaló que el Gobierno sigue haciendo “cuentas alegres” y continúa sin tener un plan de negocio que garantice la viabilidad financiera y operativa de la línea aérea estatal.

La aerolínea de la 4T suspendió el pasado 6 de enero ocho de las 18 rutas que operaba desde el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) que AMLO ordenó construir.

De ese total, cuatro serán canceladas definitivamente: Acapulco, Nuevo Laredo, Uruapan y Villahermosa. En tanto, la 4T prometió reactivar las cuatro restantes; Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y Campeche.

Juan Antonio José, especialista del sector aéreo, advirtió que el nuevo plan que presentó el Gobierno de Sheinbaum para la aerolínea no se perfila para llevar a la empresa a la viabilidad, sino que sólo están alargando los problemas.

“Esta aerolínea simplemente no era necesaria, y como no era necesaria para el mercado, el mercado no la favorece y, por ende, es totalmente inviable”, sentenció.

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús Ortiz, subrayó que siguen las dudas respecto al plan de negocio de Mexicana.

“Con la experiencia que tenemos, creemos que la red de rutas que tiene, con los aviones que utiliza, no es lo más adecuado”, mencionó.

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Catzin, consideró que la aerolínea del Estado debería apostar por ir a destinos a los que no están volando los demás operadores aéreos y que tienen que ser cubiertos.