México se prepara para Trump. Esta vez las cosas son diferentes

Otra cuestión que Trump ha citado con frecuencia es el impacto de las drogas ilegales, en particular el fentanilo, que fluyen a través de la frontera. Tras aumentar hasta niveles espeluznantes, las muertes por sobredosis de drogas ilegales también están disminuyendo. En los 12 meses que terminaron en junio de 2024 se redujeron en un 14,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

He aquí cuatro factores que influyen en los preparativos de México para tratar con el nuevo gobierno de Trump.

Con estas medidas, el gobierno de México pretende dejar claro su argumento de que Estados Unidos necesita a México para hacer frente a la mayor amenaza económica de China. Pero, ¿será suficiente para Trump?

De no ser así, y si los lazos con Washington se deterioran significativamente, México aún tiene una especie de “opción nuclear” que consiste en reforzar sus lazos económicos con China, de acuerdo con Scott Morgenstern, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh.

“México podría recurrir al mayor rival económico de Washington en un momento en que Pekín trata de afirmar una mayor influencia en toda América Latina”, dijo Morgenstern.

Simon Romero es corresponsal del Times y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Está afincado en Ciudad de México. c. 2025 The New York Times Company.

Por Simon Romero, The New York Times.