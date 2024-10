‘Moralmente derrotado tu jefe’, Carlos Ballarta se ‘agarra’ con José Ramón López Beltrán en X

López Beltrán aprovechó el dictamen de sentencia contra el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna , para compartir en X (antes Twitter) un video del show del comediante Carlos Ballarta en el que este se burla del ex presidente Felipe Calderón por negar que sabía de la relación de su miembro de gabinete con el crimen organizado.

El video respuesta es también un clip de una de sus presentaciones de standup donde Ballarta habla de cómo López Obrador ‘desvió la atención’ de los escándalos relacionados con sus hijos.

“Me doy cuenta que trabajo de padre nunca va a terminar. [...] Miren al presidente ahorita ¿Qué está pasando? Le sacaron unas propiedades millonarias a su hijo en Houston, y ¿qué está haciendo el presidente? Desviando la atención de lo que está pasando”, comienza el comediante.

“El presidente dice: ‘Los ricos son una mierda excepto la esposa de mi hijo que por azares del destino es muy, muy rica pero eso no es culpa mía. Es culpa de cupido. A mí no me pueden decir nada y no le compete a ninguna secretaría’ [...]”, bromeó.

