No es encubrirá a nadie: Claudia Sheinbaum sobre acusación a Cuauhtémoc Blanco

Ante la acusación por violencia sexual contra Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se encubrirá a nadie y llamó a que se hagan todas las investigaciones necesarias.

“Cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera.

Por otro lado, arremetió contra el ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien señaló de encubrir feminicidios.

“También quiero comentar el caso porque ha estado en los medios, del tema del Fiscal de Morelos”.

“Por el tema del Gobernador o el ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco, nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos, cualquier cosa ahí está la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales”, comentó Sheinbaum.

Cuestionó el momento en el que se da la solicitud de desafuero contra Blanco.

“Los cuatro últimos días entonces si, no sé cuántas carpetas de investigación contra el ex Gobernador. Que se investigue, yo no..., pero no les parece extraño que después de siete años de haber estado, cuatro días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el ex Gobernador, ahí nomás lo dejo sobre la mesa porque no vi que se investigue, no. Debe investigarse siempre”, expresó la Presidenta.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien impulsó la destitución de Carmona, negó en los últimos días ser protectora de Blanco y dijo que desde la nueva Fiscalía estatal se van a reactivar denuncias en su contra por corrupción.

También dijo que la petición de desafuero contra el ex gobernador fue una estrategia para salvar su cargo, pues sabía que estaba por ser removido.