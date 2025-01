‘Si no saben no se metan’... Rocío Sánchez Azuara arremete contra Karime Pindter por burlarse de Selena Gomez, quien padece Lupus

Luego de que el estilista Aldo Rendón desestimó a Selena Gomez como celebridad de Hollywood, Karime Pindter externó su afinidad por la modelo Hailey Bieber y cuestionó la imagen de la protagonista de Emilia Pérez:

“La otra fodongona qué cree, qué pide... Eso qué tiene que ver (que esté enferma). Mamacita... Ozempic, bypass. Y no me quieran cancelar, que yo he pasado por todo”.

ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA EXPLOTA CONTRA KARIME PINDTER

En la emisión del miércoles 15 de enero del programa Acércate a Rocío, la conductora de TV Azteca arremetió contra Karime Pindter. La crítica surgió bajo el contexto del tema del programa, centrado en el impacto de la difamación y los discursos de odio en redes sociales.

Sin aludir a Karime Pindter, Sánchez Azuara mencionó que tras la ceremonia de los Golden Globes vio un video que le generó molestia. Se refería al fragmento que días antes se viralizó en X, antes Twitter. Aunque admitió que no conocía a los influencers que participaban en el pódcast, le dio contexto a su audiencia para que entendiera la dimensión de su molestia:

“Selena Gomez tiene lupus eritematoso sistémico y ha sido trasplantada de riñón. Las personas que hemos vivido con enfermos de lupus eritematoso sistémico, que es el caso de mi hija (Daniela), que falleció, sabemos el calvario que se pasa. Es un ir y venir en hospitales y, especialmente, Selena lleva un tratamiento de cortisona, independientemente del cuidado exhaustivo que tiene que tener por sus riñones”, dijo Rocío Sánchez Azuara, quien expresó que Pindter no merecía ser llamada “mujer”.“Ni siquiera me atrevo a expresar lo que esta... Es que no es mujer, porque una mujer hablando así de otra que, además, está enferma, no merece ese título. ‘Es que esa gorda’, ‘¿cómo es posible que no le dé vergüenza?’, ‘Es una persona pública, ¿para qué se presenta con ese sobrepeso?’

O sea, una cantidad de leperadas que lastimaba. Qué falta de respeto hacia todas las personas que padecen lupus. Qué falta de respeto para todas las personas en general que estén enfermas, qué falta de respeto para las personas con sobrepeso. Me pareció fuera de lugar”, expresó la presentadora.

Rocío Sánchez Azuara, quien públicamente ha descrito el proceso de su hija por sobrevivir al lupus como “un calvario”, subrayó que las redes sociales están plagadas de personas ignorantes que buscan volverse famosas a costa del dolor de otras personas, por lo que lanzó una crítica a quienes siguen esta estrategia:

“A ver, si no saben lo que es, no se metan, vámonos respetando. Hay muy pocas personas que sufren esta enfermedad y la cuentan. Selena es una de ellas y es un icono. Bendito Dios ni sabe quién soy yo, mucho menos esta pobre como cuando hay”, dijo Rocío Sánchez Azuara.

KARIME PINDTER SE DISCULPÓ CON SELENA GOMEZ

Sánchez Azuara arremetió contra Karime Pindter desconociendo que la influencer se disculpó públicamente con Selena Gomez. A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, la creadora digital afirmó que desconocía la condición médica de la actriz:

“Aunque yo no sabía que Selena Gómez tenía lupus y mi intención nunca fue burlarme de su salud, ahora lo sé y entiendo por qué mis comentarios estuvieron tan fuera de lugar. Los meses que pasé en La Casa de los Famosos me ayudaron a darme cuenta de lo mucho que pueden afectarnos las palabras y fueron muy importantes para mi madurez”.

También, hizo hincapié en la importancia de no automedicarse ni recurrir a supuestos productos milagros para perder peso: “Yo he dicho que tomo ‘Ozempic’ por mi resistencia a la insulina, tomarlo no es algo malo, pero sí es un error hacer un chiste sobre eso dirigido a otra persona”.

Las expresiones de Rocío Sánchez Azuara abrieron un debate en X, donde el video fue compartido por un usuario. Un amplio grupo de internautas celebró la defensa de la presentadora de TV Azteca, especialmente personas con historias de familiares que murieron a causa de lupus.