No nos vamos a subordinar: reacciona Sheinbaum a anuncio de Trump sobre cárteles

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no aceptará injerencias en el País ante el anuncio del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a cárteles como organizaciones terroristas extranjeras en cuanto asuma el cargo.

“Allá (en Estados Unidos) se consume la droga, principalmente, de allá vienen las armas y aquí ponemos las vidas. Eso no, nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar, México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país”, dijo la Mandataria federal desde Mazatlán, Sinaloa, entidad azotada por la narcoguerra de más de 100 días entre facciones del Cártel de Sinaloa.

“Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz, el objetivo es atender las causas, como se han atendido, que ningún joven tenga que acercarse a la violencia, un acto delictivo, que sepan que esa no es una perspectiva de vida”, agregó.

En un foro del grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, el futuro Presidente de Estados Unidos afirmó que expulsará a todos los miembros de pandillas extranjeras y que, una vez que tome posesión del cargo el próximo 20 de enero, inmediatamente denominará a los cárteles como organizaciones terroristas.

“Impondremos todo el poder de las fuerzas del orden federales: ICE, Patrulla Fronteriza... la DEA, el FBI. Eliminaremos a las bandas de migrantes y criminales que están matando y violando a nuestros ciudadanos. ¡Vamos a echarlos!”, soltó.

Asimismo, recordó que habló del tema con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Fui muy fuerte con México, hablé con la nueva Presidenta, una mujer encantadora y maravillosa. Le dije que no puede hacerle esto a nuestro país, que no lo vamos a tolerar más, que no puede hacerlo. Le he informado a México que esto simplemente no puede continuar, que no lo vamos a permitir”, declaró.

En cuanto a la crisis de violencia en Sinaloa, la Presidenta dijo que no abandonará a los habitantes.

“Aquí está la Presidenta, que aquí está su equipo para proteger al pueblo de Sinaloa. Que coordinándonos, que trabajando conjuntamente estoy segura que vamos a construir la paz”, expresó.