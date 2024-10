‘No ordené notificar por QR’, responde jueza a Sheinbaum

De acuerdo con la jueza, un Juzgado de Distrito en la Ciudad de México será el encargado de notificar a la presidenta. Sin embargo, hasta el 22 de octubre, no le habían devuelto el exhorto.

Al ser cuestionada de manera directa si la notificación expuesta en la conferencia matutina de este miércoles corresponde a su amparo, la jueza respondió contundentemente que no se trataba de su notificación.

“No, no, definitivamente no es”.

EL CÓDIGO PRESENTADO EN LA MAÑANERA

La mandataria expuso esta mañana un código QR sin información, el cual, indicó, contenía la notificación sobre el amparo interpuesto por la jueza Nancy Juárez.

“Sí, fíjense, esto está muy bueno también, buenísimo. Se los voy a relatar: Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y después dice: ‘Véase la notificación en este QR’”, contó la mandataria sobre el código que no dirige a ninguna página.

“El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que, en efecto, el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende?”.

“O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR, entonces la consejera jurídica dice: ‘Pues a ver, ¿qué dice el QR?’. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces, llama a un notario y dice: ‘Por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada’”.