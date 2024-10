Recibe Presidencia notificación ‘vacía’ para eliminación de reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se recibió una notificación “vacía” por parte del Poder Judicial para la eliminación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF)

Sheinbaum estaba a la espera de recibir la notificación luego de que la jueza Nancy Juárez ordenara eliminar del DOF la reforma y, durante su conferencia de prensa mañanera, aseguró que se recibió un QR que no contenía nada y había sido eliminado.

“Sí (ya recibimos la notificación). Fíjense: esto está muy bueno también, buenísimo (ríe). Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza, viene un texto y después dice ‘véase la notificación en este QR’.

“Enséñanos el QR (pidió Sheinbaum a su equipo). No, no, no, es que está interesante (ríe). El QR ha sido eliminado”, contó mientras mostraba en su celular el QR fallido.

Sheinbaum dijo que, al no poder visualizar la notificación, la consejera jurídica Ernestina Godoy pidió a un notario certificar que el QR no remitía a ningún contenido.

“O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación... la notificación viene en un QR, entonces la Consejera Jurídica dice ‘pues a ver qué dice el QR’, pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea no hay notificación.

“Entonces llama a un notario: ‘por favor certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada’. Aquí está el texto del notario que se puede hacer público”, mencionó.

La Presidenta aprovechó para ironizar al pedir a la Universidad de Harvard que se pronuncie sobre el QR “eliminado”.

“Está notariado la notificación de la jueza, o sea del Poder Judicial. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió”, agregó.