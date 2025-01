No se debe criminalizar a opositores: Sheinbaum ante tensiones en Venezuela

Ante la supuesta retención de María Corina Machado en Venezuela, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo en criminalizar a los opositores.

Aunque pidió esperar a que la opositora al régimen de Nicolás Maduro exponga lo que ocurrió el día de ayer, cuando su equipo acusó una retención y posterior liberación, tras participar un mitin en Caracas, la Mandataria mexicana dijo que no se debe perseguir a nadie por sus ideas.

“Relacionado con esta dirigente opositora o al que en Venezuela, primero hay que escuchar bien la información, creo que ella va a dar una conferencia de prensa el día de hoy para saber qué es lo que pasó.

“De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de, pues de la criminalización de la Oposición política, no estamos de acuerdo con ello, claro que respetamos, evidentemente, la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, y bueno, esta es nuestra opinión”, dijo durante su mañanera desde Palacio Nacional.

Sheinbaum dijo que en México no se actúa contra los opositores y debe haber libertad de opinión.

“Y lo hacemos en México, nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por, no estoy diciendo que se persiga en otros lados, sino en general, nosotros no estamos de acuerdo con eso, tiene que haber libertad”, añadió.