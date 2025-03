‘No voy a recuperar mi capacidad pulmonar al 100’: Valeria Gilabert revela las secuelas tras ataque de Marianne ‘N’

VALENTINA GILABERT NARRA CÓMO MARIANNE ‘N’ LA ATACÓ EN CASA DE SU AMIGA

Al llegar, se encontraba dos jóvenes, uno de ellos ha sido detenido junto con la amiga que invitó a Valentina a su casa; Sin embargo, no había rastro de Marianne ‘N’ en el lugar. Según su relato, todo transcurría con normalidad hasta que su amiga le pidió que la acompañara al baño.

“Después de 10 minutos en el baño, se me hizo raro que siguiéramos ahí. Le dije que debíamos salir y ella aceptó. Pero al abrir la puerta, Marianne me atacó”, narró la influencer.

De acuerdo con su testimonio, la agresión fue sorpresiva y repentina. “Fue de inmediato. De hecho, fue por la espalda. Traté de patearla, pero no podía hacer mucho”, recordó.

VALENTINA GILABERT RECIBIÓ 16 PUÑALADAS DE MARIANNE ‘N’

Durante el ataque, Valentina sufrió múltiples heridas en diversas partes del cuerpo:

- Tres puñaladas en el pecho.

- Tres en la espalda.

- Dos en el cuello.

- Cinco en la mano.

- Una en la cabeza.

- Una en la nariz.

- Una en la pierna.

La influencer aseguró que el joven José intervino para auxiliarla, lo que le permitió recibir atención médica a tiempo.

LA LUCHA POR SOBREVIVIR: VALENTINA GILABERT ESTUVO CINCO DÍAS EN COMA

Tras el ataque, Gilabert fue trasladada de emergencia a un hospital, donde estuvo cinco días en coma, pasó siete días en terapia intensiva y otros siete en terapia intermedia. Durante su hospitalización, le realizaron procedimientos para reconstruir su mano y colocar drenajes en los pulmones y el corazón.

“Tenía tres fugas en mis vías respiratorias: una en la tráquea y dos en los pulmones. No podía hablar ni respirar. Es algo muy difícil de explicar, porque ¿cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones? Es algo muy complicado”, relató.

A pesar de la gravedad de sus heridas, Valentina permaneció consciente durante el proceso. “Siempre estuve consciente y la verdad fue terrible, pero en mi cabeza siempre me recordaba a mí misma que no me podía quedar dormida”, afirmó.

En la ambulancia, le expresó a los paramédicos que no sentía su cuerpo, convencida de que estaba al borde de la muerte.

SECUELAS FÍSICAS Y EMOCIONALES: VALENTINA GILABERT ENFRENTA UN LARGO PROCESO DE RECUPERACIÓN

A más de un mes del ataque, la modelo todavía enfrenta las consecuencias físicas de las heridas. “No voy a recuperar mi capacidad pulmonar al 100 %. A veces todavía me duelen los pulmones. No puedo caminar mucho porque me canso”, compartió.

El proceso de recuperación también ha sido complicado a nivel emocional. Aunque ha recibido muestras de apoyo, admite que aún tiene miedo. “La verdad es que tengo un poco de miedo, pero creo que con el tiempo voy a estar mejor”, expresó.