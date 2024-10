Presidenta del INE no es jefa de los consejeros: Carla Humphrey

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, cuestionó la reforma que aprobó el Congreso de la Unión para otorgar superpoderes a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la cual, advirtió, rompe con la colegialidad del instituto.

“Me parece que quien presentó esas reformas por desconocimiento o con conocimiento de causa, sabía que estaba dañando a la institución. La presidencia de este instituto no es jefa de ninguna o ningún consejero electoral, su voto no vale más que ninguno de estos consejeros, es una primera entre pares que tiene otras atribuciones a las que tenemos los consejeros electorales, y creo que esto rompe con el tema de colegialidad”, advirtió.

En referencia a la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le da a Taddei la atribución de designar a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, la consejera Humphrey Jordan advirtió que dicha modificación se trata de una reforma electoral que nada tiene que ver con las leyes secundarias de la reforma judicial.

“Para empezar no tiene nada que ver con el proceso judicial, no las presentó la presidenta (Claudia Sheinbaum) en su iniciativa de reformas, fueron reformas que se incorporaron de última hora por un senador (Pavel Jarero), y son reformas que no tienen nada que ver con este proceso. Yo creo que son reformas que dañan con la colegialidad de este órgano y su autonomía. Que habla de un claro desconocimiento de cómo opera y cómo funciona este instituto”.

Mencionó que la reforma, lejos de ayudar a Taddei, la podría perjudicar porque ella sería la responsable de todos los procedimientos que ocurren en el instituto.

“Yo creo que si con eso creen que le dan facultades a alguien para hacer estos nombramientos están dañando mucho a esta institución, al final quién será responsable si algo falla, si alguno de los funcionarios o funcionarias nombradas unilateralmente no cumple adecuadamente sus funciones, creo que por eso el aval de un colegiado”, sostuvo.

