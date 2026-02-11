Procesan a Isaac ‘N’, funcionario del gabinete del alcalde de Tequila, Jalisco

El 11 de febrero se reportó que un juez de control inició proceso penal contra el director de obras de Tequila, Isaac ‘N’. La denuncia lo vinculó a crímenes de narcotráfico e índices de posesión de equipo táctico ilegal.

El funcionario fue detenido como parte de las investigaciones contra posibles actos de corrupción en el Ayuntamiento. Según el expediente de la Fiscalía General de la República, se detallaron vínculos de asociamiento con agrupaciones delictivas; específicamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la audiencia de salas de juicios orales del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 Altiplano, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, escuchó los cargos en contra del funcionario, quien había sido detenido junto con el alcalde de Tequila, Diego ‘N’.

En el expediente, ED/FEMDO/FEIDMS-JAL/0000781/2025, de la FGR, se denota que el presunto acusado, Isaac ‘N’ solo ha sido vinculado como parte del gabinete del alcalde, sin haber sido señalado por acciones ilícitas, pero fue detenido, presuntamente, por haber estado en la casa del alcalde, durante el arresto, y haber amenazado a los operativos de seguridad.