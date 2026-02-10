Revisará Segob labor de nueva alcaldesa de Tequila, Jalisco: Claudia Sheinbaum

México
/ 10 febrero 2026
    Revisará Segob labor de nueva alcaldesa de Tequila, Jalisco: Claudia Sheinbaum
    La presidenta Sheinbaum llamó a que regrese la tranquilidad al municipio de Tequila. CUARTOSCURO

Ante presuntos vínculos con extorsiones en el municipio, la Presidenta dijo que fue elegida conforme a la ley, aunque se revisará el sentir de la ciudadanía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) vigilar la labor de la morenista Lorena Marisol Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, quien sustituye a Diego Rivero, detenido y preso por presuntos nexos con el crimen organizado.

Tras la designación de Rodríguez, a quien se señala por presuntos vínculos con el grupo que opera las extorsiones en el municipio, Sheinbaum dijo que su designación se apegó a la ley.

TE PUEDE INTERESAR:

“Esta persona fue elegida por el cabildo, como debe de ser, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, obviamente se revisa si tiene alguna denuncia presentada”, dijo la mandataria federal en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum detalló que ya pidió a la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, estar cerca del municipio para vigilar el sentir de la ciudadanía.

“He pedido a la secretaria de Gobernación que esté cerca del Municipio para estar pendiente de lo que opina la ciudadanía y cómo está la ciudadanía, aparte de obviamente del trabajo que debe hacer el Gabinete de Seguridad”, dijo.

Tras la designación de la alcaldesa interina, una regidora señaló que tiene nexos con un grupo dedicado a la extorsión, por lo que se revisará la labor de la nueva edil.

“Hay que revisarlo, sobre todo ver qué opina la población, y qué trabajo va a desempeñar ella porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior Alcalde. Fue elegida por el propio cabildo como lo marca la legislación, nosotros tenemos que estar pendiente revisando y muy cerca de la población de Tequila, no solo de los empresarios, sino de la gente que vive en Tequila para poder tener que cambie por completo la dinámica que se estaba teniendo.

“Lo que ella (Rosa Icela) hizo fue estar pendiente que el proceso se llevara porque evidentemente el municipio no se puede quedar sin Gobierno, que realmente se estuviera llevando a cabo el proceso como establece la ley, es su responsabilidad la gobernabilidad del País, entonces estuvo pendiente que se llevara a cabo el proceso como lo marca la ley, pero quien elige a esta persona es el propio cabildo y hay que estar muy pendientes de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que regrese la tranquilidad al Municipio de Tequila”, agregó.

