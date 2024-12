Que Salinas venga por su pensión... del Bienestar, dice Sheinbaum

Los expresidentes de la República se fueron con la pensión que en su momento recibían (5 millones de pesos mensuales), más lo que se llevaron, expuso la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien con ironía los instó a tramitar su Pensión del Bienestar, aunque aclaró que solo podrán solicitarla si regresan a vivir al país.

Al referirse a la reaparición de Carlos Salinas de Gortari, quien en un podcast declaró que está desempleado, después de que alguien nos quitó las pensiones, la mandataria recalcó que además de Andrés Manuel López Obrador, el único de los expresidentes que vive en México es Vicente Fox; claro que no hay punto de comparación, acotó.

Recordó que Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Salinas de Gortari viven en España y Ernesto Zedillo radica en Estados Unidos.

Y luego de la declaración de Salinas de Gortari, la Presidenta explicó en su conferencia matutina que nadie (de ellos) ha solicitado su pensión y, además, no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su Pensión del Bienestar porque... Ah, bueno, pero es para quien vive en México, ¿verdad? Todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla, a menos que regresaran a vivir a México.

Recordó que hasta la eliminación de las pensiones para expresidentes, en 2018, recibían 5 millones de pesos, en su momento, mensuales, más los apoyos adicionales de su equipo, más lo que se llevaron.

Las declaraciones de Salinas fueron parte de una entrevista que concedió a un podcast de la revista Nexos, que en el sexenio pasado fue señalada por los múltiples convenios que firmó con el gobierno del expresidente priísta.

Antes, Sheinbaum consideró que hay mucha soberbia en Felipe Calderón, quien “debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco”.

En días pasados, Calderón aseveró que no podemos construir el futuro si estamos anclados en la sombra de los resentimientos, al referirse a la petición de perdón hecha por el Estado mexicano a España, por los agravios durante la conquista y la colonia a los pueblos originarios. Afortunadamente, enfatizó la Presidenta, no coincido con él, y preguntó: “¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco?”

Respecto a la solicitud a España, reafirmó que insistirá en esa postura, pero eso no significa que estén rotas las relaciones diplomáticas.

–¿Ya no hay pausa entonces con España? López Obrador había dicho que ésta podría terminar en su gobierno –se le preguntó.

–Había pausa, quería decir, con el embajador. La relación continúa, y eso siempre ha sido, con el presidente López Obrador y ahora –respondió.

Destacó que México y España tienen una gran relación.

