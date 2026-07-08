¿Quiénes son Los Rugrats? El brazo armado de Los Mayos cuyo líder enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU

El nombre de esta célula volvió al centro de la atención luego de que el gobierno estadounidense presentara una acusación formal contra Carlos Alberto Páez Pereda, conocido como “Carlitos Rugrats”, quien enfrenta siete cargos federales, entre ellos el de narcoterrorismo, además de haber sido incorporado a la lista de las personas más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones ( FBI ).

Las autoridades de Estados Unidos identifican a Los Rugrats como uno de los principales brazos armados de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, grupo que ha cobrado relevancia tras la fractura interna de la organización criminal derivada de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

“No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”.

Durante la presentación de la acusación, el fiscal federal Adam Gordon resumió el caso en español con una frase dirigida al nombre del grupo criminal:

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ya lo había incluido en su lista de sancionados desde septiembre de 2025.

De acuerdo con documentos judiciales del Distrito Sur de California, el presunto operador criminal habría encabezado durante la última década una red dedicada al tráfico internacional de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, además de participar en operaciones de lavado de dinero por cientos de millones de dólares.

¿QUIÉNES SON LOS RUGRATS?

De acuerdo con autoridades estadounidenses y diversos reportes de inteligencia, Los Rugrats operan como un grupo de seguridad y choque al servicio de La Mayiza, la estructura encabezada actualmente por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”.

Entre las funciones que las autoridades atribuyen a esta célula se encuentran:

- Brindar protección a operadores de alto nivel.

- Ejecutar acciones armadas contra grupos rivales.

- Proteger rutas estratégicas para el tráfico de drogas.

- Resguardar laboratorios clandestinos dedicados principalmente a la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas.

- Mantener el control territorial en zonas bajo influencia de la facción de Los Mayos.

Desde el inicio de la confrontación interna del Cártel de Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, este grupo ha sido señalado como uno de los principales participantes en los enfrentamientos contra la facción de Los Chapitos, particularmente en Culiacán y otras regiones de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses también los relacionan con operaciones en Baja California y con actividades logísticas vinculadas al tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.

EL ORIGEN DEL NOMBRE Y SU IMAGEN

El nombre del grupo hace referencia a la caricatura infantil Rugrats, conocida en México como Aventuras en Pañales.

Según las investigaciones, Carlos Alberto Páez Pereda utiliza como emblema una versión intervenida del personaje Carlitos Baldosa, representado con un sombrero que porta las iniciales “MZ”, en aparente alusión a Ismael “El Mayo” Zambada.

La imagen ha sido observada por las autoridades en cachas de armas de fuego decoradas, mantas colocadas en distintos puntos de Culiacán y publicaciones difundidas en redes sociales.

Además, reportes señalan que integrantes del grupo compartían contenido relacionado con armamento, convoyes y enfrentamientos mediante plataformas como TikTok, así como recreaciones en videojuegos como Roblox.

LOS RUGRATS TAMBIÉN APARECEN EN NARCOCORRIDOS

La organización también ha sido mencionada en diversas composiciones del género regional.

En marzo de 2023, la agrupación Otro Nivel lanzó un corrido dedicado al grupo, en cuya letra se hace referencia a su armamento y presunta relación con la estructura de Ismael Zambada.

Posteriormente, en abril de 2024, Grupo Feroz y Jaque Mate difundieron otro tema en el que describen caravanas de vehículos blindados, escoltas y la estructura de mando vinculada con “El Mayito Flaco”.

Las autoridades estadounidenses señalan que las referencias contenidas en esas composiciones coinciden con parte de la estructura descrita en la acusación federal presentada recientemente.

¿QUIÉN ES CARLOS ALBERTO PÁEZ PEREDA?

Los documentos judiciales señalan que Carlos Alberto Páez Pereda, de 30 años, tendría su centro de operaciones en Laguna Colorada, al sur de Culiacán.

Desde esa zona presuntamente coordina actividades relacionadas con la fabricación, almacenamiento y distribución de drogas para la facción de Los Mayos, además del transporte de cargamentos desde Sinaloa hacia Tijuana y posteriormente al Distrito Sur de California.

Su crecimiento dentro de la organización criminal estaría vinculado al liderazgo asumido por Ismael Zambada Sicairos después de la captura de su padre.

El Departamento del Tesoro también sostiene que Páez Pereda habría participado en homicidios e intentos de homicidio contra integrantes de grupos rivales por instrucciones de René Arzate, otro operador identificado con Los Mayos en Baja California.

Asimismo, diversos corridos mencionan una presunta relación con Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”.

LOS SIETE CARGOS QUE ENFRENTA EN ESTADOS UNIDOS

La acusación presentada bajo el expediente 26cr1044-DMS contempla siete delitos federales:

1. Narcoterrorismo.

2. Apoyo material a una organización terrorista extranjera.

3. Dirección de una empresa criminal continuada.

4. Conspiración internacional para distribuir sustancias controladas.

5. Conspiración para distribuir sustancias controladas.

6. Conspiración para importar sustancias controladas.

7. Conspiración para cometer lavado de dinero.

Además, el FBI advierte en su ficha de búsqueda que Páez Pereda debe ser considerado armado y peligroso.

La descripción física difundida por la agencia indica que mide aproximadamente 1.70 metros, pesa 72 kilogramos, tiene cabello negro, ojos cafés y presenta un tatuaje de una corona en el brazo derecho y otro de un árbol en la espalda.