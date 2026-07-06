Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable ante la corte de los Estados Unidos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La defensa del exnarcotraficante exigió que las condiciones de la penitencia sean distintas a las de El Chapo
El 6 de julio, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales narcotraficantes de cártel mexicano y uno de los miembros originarios del cártel de Sinaloa, se declaró culpable en los Estados Unidos.
Tras su declaración de culpabilidad de Zambada, se compartió a los medios internacionales que la Corte de Distrito Este de Nueva York permitirá que, durante su penitencia, sus afecciones de salud sean atendidas.
Se destacó que la defensa del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, pidió que la condena sea distinta a la que cumple Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, exlíder del cártel sinaloense.
Las condiciones de extrema seguridad que afronta Loera, en su encarcelamiento en ADX Florence, se han vuelto un foco mediático, ya que las cartas de este relatan condiciones ‘deshumanizantes’.