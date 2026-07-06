Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable ante la corte de los Estados Unidos

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    Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable ante la corte de los Estados Unidos
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La defensa del exnarcotraficante exigió que las condiciones de la penitencia sean distintas a las de El Chapo

El 6 de julio, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales narcotraficantes de cártel mexicano y uno de los miembros originarios del cártel de Sinaloa, se declaró culpable en los Estados Unidos.

Tras su declaración de culpabilidad de Zambada, se compartió a los medios internacionales que la Corte de Distrito Este de Nueva York permitirá que, durante su penitencia, sus afecciones de salud sean atendidas.

Se destacó que la defensa del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, pidió que la condena sea distinta a la que cumple Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, exlíder del cártel sinaloense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presentara-informe-sobre-captura-de-el-mayo-zambada-y-cuestiona-actuacion-de-eu-GO21942370

Las condiciones de extrema seguridad que afronta Loera, en su encarcelamiento en ADX Florence, se han vuelto un foco mediático, ya que las cartas de este relatan condiciones ‘deshumanizantes’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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