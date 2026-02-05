Quitan sellos de puerta de salón de belleza del Senado

México
/ 5 febrero 2026
    Quitan sellos de puerta de salón de belleza del Senado
    El miércoles, personal de resguardo del Senado había colocado sellos en la puerta del espacio habilitado. CUARTOSCURO

Se desconoce si el espacio va a ser abierto durante el próximo día de sesión del órgano legislativo

Personal del Senado de la República retiró los sellos que se habían colocado en la puerta del espacio usado como salón de belleza, en el segundo piso del edificio del Hemiciclo, tras exhibirse su reapertura en la actual legislatura.

Un día después de la polémica por el uso del espacio como estética, ahora el sitio se encuentra cerrado bajo llave.

Sin embargo, se observó que los sellos que se habían colocado en la puerta fueron retirados.

La estética solamente funciona los días en que está programada sesión del Senado, pero hasta ahora no se ha informado si el próximo martes será abierta en su horario habitual, de 07:00 a 14:00 horas.

Tras varios años sin estar en operaciones, el Senado reabrió el salón de belleza que da servicio a legisladoras, en el segundo piso del complejo legislativo de Reforma e Insurgentes.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, calificó el servicio como algo normal y negó que se trate de un privilegio al que se destinen recursos públicos.

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también”, afirmó.

Minutos después de esa declaración, personal de resguardo del órgano legislativo colocó sellos para clausurar el espacio, sin que se diera una explicación.

El salón de belleza del Senado había sido cerrado en 2018. Entonces, los senadores morenistas consideraron que era un servicio superfluo, innecesario, ostentoso y lejos de los principios de austeridad.

