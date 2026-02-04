Habilitan en el Senado ¡un salón de belleza!

México
/ 4 febrero 2026
    En legislaturas pasadas también se habían instalado salones de belleza para dar servicio a legisladoras. REFORMA

Se brindan servicios de peinado y maquillaje a legisladoras durante días de sesión, con costos variados

En medio de oficinas, documentos y el andar de políticos, el Senado alberga un espacio especial -el cual no todas ni todos pueden usar- para quienes quieran lucir mejor en días de sesiones: un salón de belleza.

En el segundo piso de la Cámara alta, se encuentra esta estética que brinda servicios de maquillaje y peinado a legisladoras en días de sesiones, y de acuerdo con fuentes parlamentarias, fue habilitado para uso de la senadora morenista y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez, y para sus allegadas.

El espacio se aloja en lo que alguna vez fue la oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que estaba vacante desde la Legislatura pasada.

El salón cuenta con dos sillas negras que se encuentran frente a espejos, y un lavadero para el cabello.

Tienen un carrito de herramientas para estilizar, así como una caja rosa de un metro de altura que parece albergar brochas y diversos productos para maquillaje.

También hay dos sillas más para los acompañantes, o para que las legisladoras esperen a ser atendidas.

Aunque los servicios que se prestan cotidianamente son de peinado y de maquillaje, la encargada, Jazmín Espíndola, afirmó que con tiempo podría incluso conseguir a alguien para que arregle las uñas.

Las senadoras se atienden “conforme van llegando”, tradicionalmente los días martes y miércoles de 7:00 a 14:00 horas, con un costo que depende del servicio, sin que se cuente con un precio “estándar”.

Por fuera, el salón solo tiene una placa vacante, que no anuncia lo que está en el interior. Sin embargo, todos los empleados reconocen que el salón lleva varios meses en operación.

Fuentes legislativas aseguraron que las senadoras del PVEM nunca fueron invitadas a disfrutar de los servicios, incluso algunas senadoras de Morena también desconocían el recinto.

Esta no es la primer ocasión en la que se instala un salón de belleza en el Senado; de acuerdo con trabajadores de la Cámara Alta, durante la presidencia de Emilio Gamboa al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entre 2015 y 2018, se instaló la primera.

Dicho salón se dio a conocer en 2018 por Ricardo Monreal, quien al asumir la presidencia de la Jucopo impulsó un Plan de Austeridad que, entre otras cosas, causó la suspensión de esos servicios.

Aunque entonces no existía un presupuesto asignado para los servicios, la suspensión abonó al ahorro de 655 mil 368 millones de pesos que en ese momento ejercía el Senado.

