Rechazan 13 pueblos indígenas la autopista San Cristóbal–Palenque que inicia en el municipio donde vive AMLO

Así mismo,, precisaron que dicha consulta estuvo envilecida por “irregularidades y falta de transparencia” ya que no se garantizó que hubiera una participación libre, previa e informada, con lo que violaron los derechos de los pueblos originarios que están establecidos en el artículo 2 de la Constitución.

La reacción de los 13 municipios es derivada después de que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, diera a conocer que a través de una consulta que se realizó el pasado 23 de marzo, en la que participaron 39,000 personas, se tomó la decisión que la obra, misma de la que no se han dado a conocer cifras de la inversión, se ponga en marcha.

En este sentido, Fernanda Santos, quien es académica de la universidad IBERO Puebla y abogada especialista en género y derechos humanos detalló que “ se presentaron dos amparos. ¿En qué sentido? Un primer amparo reclamando la inconstitucionalidad de esos lineamientos y otro por no respetar el derecho a una consulta libre, previa e informada ”.

Por otra parte, los habitantes de las comunidades por donde está proyectado pasará el trazo indicaron que tanto el gobierno del estado de Chiapas y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, llevaro a cabo estudios de suelo, pero “sin consentimiento y sin proporcionar información sobre los fines de estos análisis”.

DENUNCIAN AMENAZAS

Así también denunciaron que algunas comunidades han recibido amenazas hechas por parte de ingenieros y delegados de gobiernos quienes están encargados de los estudios y quienes les advirtieron que, de no permitir su trabajo, iban a regresa acompañados oficiales del grupo de la Policía Estatal, lo que generó temor en la población.

Asimismo acusan que la falta de información oficial ha sido perseverante, ya que inclusive la convocatoria para realizar la consulta se hizo a última hora, por medio de redes sociales, y sin hacer uso de los mecanismos de comunicación aprobados por las comunidades.

DEMANDAS

Entre las demandas de los presentadas por afectados resaltan; el que sean respetado sus derechos como pueblos originarios, así como la detención del despojo de sus tierras y sus recursos, y la transparencia en la información en relación con el impacto ambiental y cultural del proyecto.

Además piden la publicación del presupuesto para esta obra y la procedencia de los fondos de la autopista, así como los resultados detallados de la consulta por comunidad y municipio.

Por último, los pueblos afectados insisten en que si bien no están en contra del desarrollo, no obstante advierten que este proyecto no puede realizarse a costa de su territorio y su modo de vida, sino por medio del respeto y el diálogo justo.

Con información de la Agencia EFE.