Reconoce Pemex quejas por exceso de agua en crudo... pero niega que EU lo rechace

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, negó este miércoles que las refinerías estadounidenses estén rechazando el crudo de México, como reporta la prensa internacional, pero reconoció que hay quejas por el exceso de agua y sal en su contenido.

El funcionario admitió que los clientes “últimamente se han estado quejando un poco de la cantidad de sal y agua que trae, desde el último mes”, pero aseguró que ya lo están “controlando” y están “muy cerquita de las especificaciones y es coyuntural”.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex garantiza a Sheinbaum el consumo de petróleo para los próximos 10 años

“No nos han rechazado ningún barco, o sea, sí se quejan y dicen: ‘no, trae (mucha agua y sal)’, entonces se penaliza con centavos del precio y siempre es un objeto de negociación”, manifestó.

El directivo de la empresa del Estado contestó a preguntas de la prensa tras reportes en los medios internacionales sobre que refinerías en Estados Unidos están, presuntamente, rechazando el crudo de México porque contiene hasta seis veces más agua del nivel aceptado.

Rodríguez indicó que no ha habido afectaciones a las exportaciones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que resolverán el asunto dentro de unos 10 días, pero aseguró que “no hay problemas en Pemex, ni en la producción petrolera, son coyunturas que se dan y que se han dado históricamente”.

“Es algo que es normal, no es solo a Pemex, sino a muchísimas petroleras del mundo, es coyuntural y, además, hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se eche a perder, no. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle el agua, quitarle la salinidad”, aseveró la mandataria.

La polémica surge en un contexto en el que Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, acumuló pérdidas por 21 mil 912 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2024, mientras su deuda se aproxima a los 99 mil millones de dólares.

Pemex anunció en la conferencia de este miércoles una inversión de casi 1.85 billones de pesos (más de 90 mil millones de dólares) para exploración, producción, fertilizantes y petroquímica en el sexenio de Sheinbaum (2024-2030).