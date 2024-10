Reforma a repartidores de apps ‘no es viable’: Uber responde a Claudia Sheinbaum

La propuesta busca regular el trabajo de conductores y repartidores de plataformas digitales a través de la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el fin de que los trabajadores sean beneficiados con prestaciones como ser inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sánchez aseguró en entrevista para medios de comunicación que están de acuerdo con la propuesta para mejorar los niveles de protección de sus colaboradores, pero afirmó que la iniciativa no es viable.

“La propuesta de la que recién tuvimos conocimiento ayer por la tarde, o sea, no la conocíamos, requiere perfeccionamiento, requiere abrir un diálogo mucho más amplio porque en el estado actual no es viable, es una propuesta que no es viable”, señaló el director de Asuntos Públicos de Uber.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum va contra empleadores que no pagan utilidades a repartidores de plataformas digitales; prepara decreto en la Ley Federal del Trabajo

Puntualizó que la iniciativa se basa en modelos de protección social que existen para trabajos tradicionales; sin embargo, “este trabajo y la forma en cómo se usan las plataformas es completamente distinta”, refiriéndose a las tareas que cumple los conductores y repartidores de plataformas.

“La forma de uso es muy distinta al trabajo tradicional, la gente se imagina que están las personas con ocho horas diarias, 48 horas a la semana y la verdad es que es todo lo contrario, el 70% se conecta menos de 10 horas a la semana”, dijo Sánchez, refiriéndose a la forma de trabajo de los conductores.