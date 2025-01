$!Reforma Infonavit será realidad, pero con modificaciones; ‘La mejoraremos para los trabajadores’: Monreal

- Fiscalización por parte de la ASF: Se propondrá que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda auditar al Infonavit, lo cual actualmente no está permitido.

BUSCARÁN MEJORAR REFORMA PROPUESTA POR CLAUDIA SHEINBAUM

Ricardo Monreal subrayó que los ajustes no representan una corrección al Senado, sino una revisión propia del proceso legislativo. “La función de la Cámara revisora, cuando nos toca serlo, es esa, revisar. Nosotros no nos ofendemos cuando el Senado enmienda alguna ley o norma. Creo que no se extralimitó el Senado en aprobarla, solo creyó que era conveniente. Nosotros haremos lo correcto y lo propio en mejorar esta ley para los trabajadores”, declaró.

REFORMA AL INFONAVIT INCLUIRÁ MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Uno de los temas más sensibles es la gestión de los 2.4 billones de pesos del fondo de vivienda que, según la propuesta, podrían ser utilizados por el gobierno para la construcción de casas. Monreal aseguró que la ley incluirá mecanismos claros de protección y salvaguarda de estos recursos, a fin de garantizar su uso exclusivo en beneficio de los trabajadores.

Como parte del proceso, se ha convocado a representantes del sector empresarial para participar en las mesas de trabajo. Se espera la asistencia de líderes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros.

La primera reunión con estos sectores se realizará este lunes a las 14:00 horas, y se prevé que las mesas de trabajo continúen a lo largo de la semana.

Monreal enfatizó que la reforma al Infonavit será una prioridad para la Cámara de Diputados y se espera que sea la primera ley abordada en el periodo legislativo que comienza el 1 de febrero. “La idea es que esta sea la primera ley que se aborde en la Cámara de Diputados el primero de febrero”, concluyó.