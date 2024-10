Renuncian jueces y magistrados; no requieren aprobación del Senado, aseguran

El Senado de la República recibió declinaciones de 845 juzgadores y magistrados para entrar a la elección judicial.

El plazo para decidir si el personal judicial entra en la elección prevista para 2025 venció este miércoles 30 de octubre.

Los funcionarios judiciales que declinen no entrarán a los comicios y podrán recibir su liquidación de ley.

Al medio día de este miércoles, el Senado informó que ya tenía la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte.

NUMERALIA DEL ULTIMÁTUM JUDICIAL

En total hay 928 magistraturas; han renunciado 503; es decir, el 54.2 por ciento.

En total hay 572 jueces federales, de los que han renunciado 342, es decir, el 59.79 por ciento.

Según la tómbola realizada por el Senado, en 2025 se planea la elección de la mitad de los cargos judiciales; es decir, 464 magistraturas y 286 juzgados federales.

Los jueces y magistrados que no renuncien tendrán pase automático a la elección; el resto de los lugares serán nuevos candidatos.

El consejero electoral, Arturo Castillo, prevé que, en promedio, los ciudadanos se enfrentarán a 400 candidaturas.

RENUNCIA NO ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL SENADO

Magistrados federales explicaron que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no están sujetas a la aprobación del Senado de la República.

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF) la magistrada Adriana Ortega enfatizó en que las renuncias de los ministros están reguladas en el artículo Séptimo transitorio de la reforma judicial y no se sujetan a las mismas reglas que cuando lo hacen por causa grave.

“Esta renuncia no está sujeta a aprobación del Senado, la renuncia con base en este artículo ‘aclaratorio’ les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar; no establece ninguna condición para que el Senado apruebe esta renuncia, tan es así que el propio Senado está haciendo como sugerencias de modificar este transitorio. Entonces no hay esa disposición”, refirió.

“Hay un artículo en la reforma, un artículo aclaratorio que se entiende en términos muy jurídicos como transitorio, que dice también que no hay oportunidad de hacer una interpretación más grande o más pequeña de lo que dice el artículo, es letra por letra y ahí no está solicitada que esta renuncia sea aprobada por el Senado”.

El magistrado José Rogelio Alanís agregó que, según la reforma judicial, este 30 de octubre vence el plazo límite para que los ministros declinen a participar en la elección judicial y renuncien a sus cargos con la posibilidad de recibir la parte proporcional que les corresponde de su haber de retiro.

Recalcó que la condición del haber de retiro fue una propuesta del Poder Legislativo.

“Los que pusieron la condición del haber de retiro fue la fuerza política mayoritaria (Morena), ellos dijeron ‘si los ministros declinan antes de esta fecha, automáticamente van a tener derecho a ese haber, eso lo pusieron ellos, los ministros lo que están haciendo hasta el momento es cumplir la condición que ellos mismos pusieron, no es que lo estén haciendo por su haber de retiro, lo están haciendo porque eso es lo que está marcado ahí”, comentó.

Por su parte, la magistrada Adriana Ortega precisó que los ministros de la Corte pueden renunciar en cualquier momento, sólo que para hacerlo deben alegar una situación grave para que el Senado acepte tales renuncias.

Consideró que la reforma judicial obliga a los juzgadores a desconocer su carrera judicial

“Lo que está ocurriendo es que los magistrados, las magistradas, los jueces y las juezas están siendo forzadas, no nos engañemos, no nos equivoquemos, el término correcto son forzadas a desconocer su propia carrera judicial”, señaló la magistrada.

“Los que se quedan tendrán que contender en una elección donde serán colocados y colocadas en igualdad de circunstancias de personas que, si pensamos cómo se está planteando la elección (...), que no es popular, está mediada por los poderes políticos y cuando el poder público interviene, existe una enorme sospecha de que quienes surjan de esta elección no tendrán los perfiles adecuados. Los juzgadores no nos queremos ir”.

La magistrada agregó que al momento 255 y 170 jueces aproximadamente han declinado a participar en la elección judicial.

Aprovechó para manifestar su apoyo a quienes han decidido contender por un puesto en la elección de 2025.

