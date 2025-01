Reportan asalto masivo a automovilistas en carretera de Puebla

Relatan que al menos cuatro sujetos vestidos de negro y usando pasamontañas, lanzaron piedras y ponchallantas a modo de detener la circulación de los vehículos, por lo que al conseguir el amago a las pasajeras, les despojaron de todas sus pertenencias.

“Nos asaltaron con pistola, a mí me dijeron [...] fui la primera que me quitaron el celular y nos dijo que si no dábamos el celular que nos iba a cargar la ching**, entonces yo lo di y me eché para atrás, vi que eran 4 personas, vestidos de negro”, puntualizó una de las afectadas ante el asalto.