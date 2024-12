Salinas Pliego elogia a Lilly Téllez tras callar a Noroña en Senado

El pasado 13 de diciembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Adán Augusto López, informó que la Cámara Alta presentó denuncias penales y administrativas, ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en contratos por un monto de 150 millones de pesos.

Ante ello, la senadora Lilly Téllez exigió a Augusto López que se diera a conocer el destino de los recursos del Senado, ocasionando que le alzara la voz a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

”A ver, senador Adán Augusto, Ricardo Monreal está diciendo que usted está mintiendo respecto al manejo del dinero. ¿Qué relajo traen con los recursos del Senado? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Monreal dice que usted miente”, dijo la panista.

Debido a la intensidad de la intervención de la senadora, Fernández Noroña intervino levantando la voz y solicitando que se guardara silencio, ya que no era un tema contemplado en la agenda política.

“Nada más un momento. No, no, un momento. Un momento, porque no es tema. No, no, quien se calla en este momento es usted, porque yo presido esta asamblea, y usted no manda en esta asamblea. No es tema, y no puede seguir interviniendo con este tema”, reiteró.

Salinas Pliego elogia a Lilly Téllez tras callar a Noroña

Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego aplaudió la actitud de Lilly Téllez contra “los nuevos dueños de México”.

”Órale así los nuevos “Dueños de México”. Bravo @LillyTellez”, expresó el fundador de Grupo Salinas. Asimismo, el magnate mexicano contestó a un usuario que le pidió el dinero “que no has pagado”, a lo que, fiel a su estilo, el dueño de Elektra respondió: “En mis cuentas, ni modo que en las tuyas pin... muerto de hambre”.