¡Se armó la carnita asada! Apoyan a mujer que protesta afuera de agencia MG en Reynosa

“Me encuentro ahorita afuera de MG, desde la 7:40 de la mañana, yo compré una camioneta el pasado 24 de noviembre del 2023, es una ZR Elegance Red Vans, la camioneta ya esta fallando y me la traje aquí a marcha forzada, la revisaron y me regresaron, volví a venir en repetidas ocasiones porque se tironea, cascabelea, tira aceite, no puedo abrir el quemacocos, la pantalla no funciona, hacía falso toda la camioneta en sí” , indicó la afectada.

Impotencia y coraje llevaron a la afectada Alejandra Ceccopieri a manifestarse en la Agencia automotriz MG de Reynosa, Tamaulipas , luego de que le vendieron una camioneta que no funcionó y ahora, no se hacen responsables, pese a que regresó con el mismo problema que simplemente no podría solucionar en la empresa ; iniciando una huelga en la entrada del negocio.

¿CÓMO INICIÓ LA FALLA?

Alejandra adquirió la unidad el 24 de noviembre del 2023 y el día 25 del mismo mes, la ingresó al taller de la agencia, ya que no encendió y desde entonces, la unidad ha estado más tiempo en reparación que en uso.

Se le informó que detectaron que la camioneta no tenía aceite de transmisión, la caja de cambios estaba dañada, así como que la pantalla, no funcionaba

Pasaron 10 meses desde que el vehículo dejó de funcionar, mientras seguía pagando las mensualidades puntualmente por un automóvil que no podía utilizar al presentar fallas.

“Nunca me resolvieron nada, yo ya muy molesta me fui a la Profeco a presentarles mi denuncia y vine aquí a la agencia a regresar la camioneta, desde marzo hasta el mes de diciembre yo estuve pagando la mensualidad de 7 mil 700 pesos por una camioneta que yo no podía utilizar, yo anduve a pie y en camión, pidiendo que me dieran rai a mi trabajo para yo poder cumplir con mis obligaciones, porque a ellos nunca les importó”, señaló Alejandra sobre su situación.

Ante esto, la afectada interpuso una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por lo que la unidad se mantuvo en el taller; así que exige se le dé una solución, pues a pesar de no usar la camioneta, siguió pagando las mensualidades.

“No me voy a mover de aquí porque no me dan una respuesta, nadie me dice si me van a solucionar el problema, si me van a regresar el dinero, instalé la camioneta afuera de la agencia cómo protesta y ya me mandaron a tránsito para que me retire, afortunadamente, no lo hicieron”, puntualizó la mujer.