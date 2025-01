Se les agota el tiempo a los migrantes para obtener cita en la app de CBP One

A los migrantes que están en esta frontera se les agota el tiempo y la esperanza para obtener una cita en la aplicación CBP One, que les permite solicitar asilo político en Estados Unidos, a una semana de que Donald Trump sea presidente de ese país.

En estos días, los migrantes, en su mayoría venezolanos, consultan cada hora la aplicación, para lograr una cita y tener la oportunidad de ingresar a territorio estadounidense por la vía legal. Sin embargo, ya nadie lo consigue.

Desde diciembre, las citas para los solicitantes de asilo han sido escasas y tras el cambio de año, son nulas.

Año y medio en intento

”Tengo un año y medio buscando la cita. Lo hice en Venezuela, no lo logré y emprendí el viaje. Aquí pensaba que sería más fácil en la frontera, pero tengo una semana en Juárez y a diario, cada hora, me meto y no pasa nada, no se puede”, dice Dayan, migrante venezolano en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

El joven llegó en el tren a esta localidad y asegura que cruzar por una vía ilegal, ya sea por medio de polleros o entregándose a la Patrulla Fronteriza no es opción, porque no quiere tener problemas en Estados Unidos.

Al ver que lo más probable es que no consiga la cita de la CBP One, y que falta una semana para que inicie el gobierno de Donald Trump, Dayan dice que solamente le queda esperar en esta frontera las nuevas medidas que imponga Estados Unidos para las personas migrantes, y así lograr cruzar.

”La verdad es que los latinos, los migrantes, somos los que hacemos trabajos que los americanos no hacen en Estados Unidos. Nosotros queremos trabajar y por eso estamos aquí. Yo esperaré a ver qué pasa y ver cómo se pone la cosa con el nuevo presidente”, explica.

Dayán no es el único en esta situación, muchos otros migrantes insisten obsesivamente en sus teléfonos, buscando que un milagro les arroje una última cita del CBP One.

Para la mayoría de los extranjeros en esta frontera, la intención es lograr esa cita antes de que Trump tome protesta en Washington. Tienen la esperanza de que el nuevo gobierno les respete el trámite y les permita ingresar más rápido a Estados Unidos.

”Queremos la cita antes de que entre Trump porque él la va a eliminar [la aplicación], pero la idea es que nos respete la cita a quienes ya la tenemos, por eso la insistencia”, decía otro migrante, que pidió omitir su nombre, en Ciudad Juárez.

La última vía legal

La aplicación CBP One fue creada por el gobierno de Estados Unidos en 2020 para facilitar las inspecciones de carga a empresas de transporte durante la pandemia.

A partir de enero de 2023 se extendió su propósito y se permitió que los migrantes pudieran utilizarla para tramitar una cita y pedir asilo. En mayo de ese mismo año se convirtió en un trámite obligatorio y única vía para solicitar el asilo político en la frontera entre México y Estados Unidos.

La base a datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos indica que, hasta octubre de 2024, eran alrededor de 800 mil migrantes los que habían logrado una cita para solicitar asilo en Estados Unidos por esta vía.

Los puntos de entrada a través de la cita han sido: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso, todos en el estado de Texas, así como Nogales, en Arizona, y Calexico y San Ysidro, en California.

Los migrantes presumen que la aplicación dejará de funcionar con el cambio de gobierno, basados en las declaraciones del propio Trump durante su campaña electoral.

A la expectativa

Hasta este lunes, el flujo migratorio en Ciudad Juárez se mantenía sin mayores cambios, no se veían oleadas de personas llegando, como en años pasados.

En recorridos realizados por EL UNIVERSAL se observó que los migrantes continuaban a la espera en la zona centro de la ciudad.

A la par, las autoridades de los tres niveles de gobierno continuaban con la vigilancia alrededor del muro fronterizo, luego de que el fin de semana se informara del descubrimiento de un túnel en el bordo del río Bravo, a la altura del marcador 28 del muro fronterizo.

Ante los temores de una deportación masiva —que según ha dicho Donald Trump, iniciará con su gobierno— las autoridades estatales señalan que será el gobierno federal el que coordine el apoyo y las medidas que se van a tomar para recibir a connacionales.

En tanto, todos se mantienen a la expectativa de lo que pueda suceder a partir del 20 de enero.