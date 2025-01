Segunda tormenta invernal ‘amenaza’ a México con nevadas y lluvias durante la semana

TE PUEDE INTERESAR: ¡Pone frente frío 21 en alerta a Saltillo!

El miércoles las temperaturas disminuirán aún más, con valores de 0 a 8 grados en Saltillo, Monclova, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria, así como de 0 a -4 grados en Nogales, Agua Prieta, Cananea, ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, y ciudad de Durango. También se prevé caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante, en algunas de las localidades mencionadas.

Para el jueves, se estiman mínimas de 0 a 8 grados Celsius en Saltillo, Ciudad Acuña, Piedras Negras, ciudad de Durango, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y ciudad de Zacatecas, así como de -6 a 0 grados en Nogales, Agua Prieta, Cananea, Ciudad Juárez, Monclova, Monterrey y San Pedro Garza García. También se prevé nieve, aguanieve y lluvia engelante, en varias de las poblaciones citadas y en las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León.

La CNPC informó que el Gobierno de México implementa acciones antes, durante y después de la presencia de sistemas meteorológicos adversos, para proteger a la población, sus bienes, el entorno y la infraestructura estratégica.

Reportó que, desde el pasado 3 de enero, se emitieron alertas para que las autoridades de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz implementaran los protocolos preventivos y preparativos correspondientes.

Adicionalmente, en conjunto con las autoridades estatales y municipales, se tienen contemplados programas de apoyo a la población más vulnerable a través de la entrega de cobijas, láminas y otros apoyos especiales.

Ante el pronóstico emitido, recomendó mantenerse informado a través de medios oficiales, abrigarse con varias capas de ropa, consumir bebidas calientes para mantener la temperatura corporal, y al salir de un lugar cálido, cubrir la nariz y la boca para evitar cambios bruscos de temperatura.

También aconsejó evitar salir de casa si no es estrictamente necesario. Instó a la población a no cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, a evitar que el agua se estanque y a no transitar por áreas inundadas.

