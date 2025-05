Será la jornada electoral la elección con menor participación: Integralia

CDMX.- La consultora de riesgo político Integralia, advirtió que la elección del próximo 1 de junio será la jornada con menor participación y con mayor proporción de voto inducido en la historia de México.

“Será la elección con mayor proporción de voto movilizado e inducido. La baja participación que se anticipa, la complejidad de las boletas y el gran número de cargos, es el entorno propicio para que la mayoría de los votantes acuda por presión o compra y con “acordeón” para escribir los números dictados por partidos y gobiernos.

Esto rompe con uno de los principios de la elecciones democráticas: el voto libre”, señaló Integralia en su informe “elección del Poder Judicial, hallazgos previos a la jornada electoral”.

También, advierte que tras los comicios, muchos de los cargos se obtendrán sin competencia.

“Como resultado de los lineamientos de paridad de género, los ajustes al marco geográfico y un bajo interés para contender, a nivel federal, al menos hay 51 cargos con candidaturas únicas. A nivel local, destaca el caso de Durango, en el que las 49 candidaturas para los 49 cargos disponibles fueron definidas y avaladas por los tres poderes locales”.

Se prevé además, que por la alta complejidad del proceso, haya tardanza en el conteo de votos.

“En esta elección cada boleta contendrá varios votos y, aunque se estima una muy baja participación, el INE deberá contar más sufragios que en 2024 con menos recursos y sin el apoyo de los funcionarios de casilla. Los cómputos se realizarán en las oficinas distritales del INE y durarán 10 días”, indica el informe.

Persiste desinterés en las campañas

Integralia puntualizó que pese a que hay un sentimiento positivo sobre la elección judicial, persiste desinterés en las campañas.

“La mayoría se expresa positivamente de la elección, no obstante, el interés mediático y ciudadano ha sido bajo. Se estima que las campañas digitales tendrán muy bajo impacto en el número de votos que obtengan las y los candidatos.

En última instancia, la votación será más bien consecuencia de la movilización electoral”.

“En los últimos meses aumentó el conocimiento de la fecha de la elección, 54% en mayo vs 34% en abril. No obstante, la premura con la que se implementó la elección, la falta de eventos públicos masivos y personas que en su mayoría no aparecían en la agenda pública, provocaron que la mayoría de las candidaturas sean desconocidas entre el electorado”.

Finalmente, Integralia advirtió que los excesivos cargos y candidaturas a elegir, harán aún más complejo el voto.

“Tomando como ejemplo la Ciudad de México, en promedio, cada votante deberá elegir 51 cargos de entre 293 candidaturas. La complejidad de elegir entre un número tan alto de candidaturas en las boletas podría traducirse en un amplio porcentaje de votos nulos, que se sumará a un muy probable elevado abstencionismo”, concluye el informe.