Evalúa Sheinbaum su asistencia a la Cumbre del G-7 en Canadá

Sheinbaum Pardo detalló que la invitación a la cumbre ocurrió cuando felicitó al primer ministro Mark Carney por su llegada al gobierno de Canadá, y que evalúa su asistencia ya que México no forma parte de este grupo y acudiría en calidad de invitado.

“Hablamos de varios temas, entre otros del tratado comercial y la relación con Estados Unidos, él me invitó a que asistiera al G7, que va a ser en Canadá”, mencionó sobre la llamada.

“Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, pero es una posibilidad. Le agradecí la invitación. México no es parte del G7, nos estarían invitando, hacen esta invitación como invitados especiales, digamos, y pues estamos evaluando frente a lo que hay en el país la posibilidad de asistir”, puntualizó la presidenta.

Al ser cuestionada sobre una posible reunión con sus similares de Canadá y Estados Unidos en ese encuentro, señaló que seguirá analizando y que en caso de tomarse una decisión la estará informando.