Sobrepeso y obesidad infantil siguen en niveles alarmantes, advierte la OMS

México
/ 4 noviembre 2025
    Sobrepeso y obesidad infantil siguen en niveles alarmantes, advierte la OMS
    Apuntan que el problema no se limita a los países de ingresos altos: incluso en naciones de ingresos bajos y medios, la obesidad infantil está en alza. /FOTO: CUARTOSCURO

La Organización Mundial de la Salud advierte que los niveles se mantienen en aumento a nivel global y llama a tomar medidas urgentes de prevención entre menores de edad

CDMX.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sobrepeso y la obesidad entre niños y adolescentes continúan en niveles alarmantes a nivel mundial, lo que representa “uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI”.

De acuerdo con datos recientes de la OMS, en 2024 aproximadamente 35 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Asimismo, para el grupo de edad de 5 a 19 años, más de 390 millones presentaban sobrepeso u obesidad en 2022.

En el caso de México, el panorama es especialmente grave: según estimaciones de organismos nacionales e internacionales, la prevalencia de sobrepeso y obesidad combinada en escolares de 5 a 11 años rondaba el 36%, mientras que en adolescentes de 12 a 19 años se situaba alrededor del 40.4% en el periodo 2020-2023.

La OMS señala que el problema no se limita a los países de ingresos altos: incluso en naciones de ingresos bajos y medios, la obesidad infantil está en alza. “El sobrepeso y la obesidad entre los niños y adolescentes de 5 a 19 años han aumentado drásticamente, pasando del 8% en 1990 al 20% en 2022”.

El organismo hace hincapié en que las causas son múltiples: dietas de alta densidad calórica, falta de actividad física, entornos obesogénicos, y una combinación de factores genéticos, sociales y ambientales. La OMS advierte que “el entorno alimentario y el entorno físico de los niños son factores clave en la prevención”.

Para revertir esta tendencia, se requieren políticas públicas agresivas: regulación de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, promoción de la actividad física, mejora del entorno escolar y evaluación continua de los menores. La OMS insta a los países a actuar con urgencia para evitar el aumento de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

