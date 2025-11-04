Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional cerca de las 14:00 horas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro ocurre cuatro días después del asesinato del presidente municipal michoacano, ocurrido el pasado 1 de noviembre, hecho que generó indignación nacional y reacciones de solidaridad por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

Cabe destacar que la Presienta había llegado minutos antes, proveniente de un acto protocolario en la Secretaría de Educación Pública con rectores de universidades.

De acuerdo con fuentes de Presidencia, la reunión tiene un carácter estrictamente privado y formó parte de las acciones de acompañamiento que el Gobierno Federal ofreció a la familia del alcalde tras su homicidio.

Cabe mencionar que la mandataria ha expresado públicamente sus condolencias y refrendó el compromiso de su administración para que no haya impunidad en el caso.

Además, Sheinbaum Pardo ha instruido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, mantener comunicación permanente con las autoridades de Michoacán para fortalecer las investigaciones y garantizar la seguridad en Uruapan.

ALCALDESA SUSTITUTA

Se prevé que Grecia Quiroz sea la nueva presidenta municipal de Uruapan tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo, esto tras rendir protesta en el Congreso estatal.

Quiroz rendirá protesta como alcaldesa sustituta en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán convocada para el miércoles 5 de noviembre las 14:30 horas.

De acuerdo con la orden del día, la sesión en el Congreso michoacano tendrá como único punto la lectura, discusión y votación de dictamen con proyecto de decreto para la designación a la nueva edil; la cual cerrará con la toma de protesta.

Cabe destacar que, durante la sesión del martes, el Congreso del Estado recibió la notificación oficial de la ausencia definitiva de Carlos Manzo; documento que será turnado directamente a la Comisión de Gobernación; con esto se dará a paso al procedimiento de sustitución.

Esta mañana, la mandataria federal anunció durante su conferencia matutina el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia de seguridad integral que, dijo, buscará atender de fondo las causas de violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado en justicia, desarrollo económico y cultura.

(Con información de El Universal)