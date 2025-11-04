Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP

México
/ 4 noviembre 2025
    Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP
    Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional cerca de las 14:00 horas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: FACEBOOK

Rendirá protesta como alcaldesa sustituta en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán convocada para el miércoles

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional cerca de las 14:00 horas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro ocurre cuatro días después del asesinato del presidente municipal michoacano, ocurrido el pasado 1 de noviembre, hecho que generó indignación nacional y reacciones de solidaridad por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

Cabe destacar que la Presienta había llegado minutos antes, proveniente de un acto protocolario en la Secretaría de Educación Pública con rectores de universidades.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum desmiente identificación del asesino del alcalde de Uruapan: ‘Aún no se confirma’

De acuerdo con fuentes de Presidencia, la reunión tiene un carácter estrictamente privado y formó parte de las acciones de acompañamiento que el Gobierno Federal ofreció a la familia del alcalde tras su homicidio.

Cabe mencionar que la mandataria ha expresado públicamente sus condolencias y refrendó el compromiso de su administración para que no haya impunidad en el caso.

Además, Sheinbaum Pardo ha instruido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, mantener comunicación permanente con las autoridades de Michoacán para fortalecer las investigaciones y garantizar la seguridad en Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican al asesino de Carlos Manzo, como Osvaldo ‘N’ también conocido como ‘El Cuate’

ALCALDESA SUSTITUTA

Se prevé que Grecia Quiroz sea la nueva presidenta municipal de Uruapan tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo, esto tras rendir protesta en el Congreso estatal.

Quiroz rendirá protesta como alcaldesa sustituta en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán convocada para el miércoles 5 de noviembre las 14:30 horas.

De acuerdo con la orden del día, la sesión en el Congreso michoacano tendrá como único punto la lectura, discusión y votación de dictamen con proyecto de decreto para la designación a la nueva edil; la cual cerrará con la toma de protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran pertenencias de exalcalde michoacano desaparecido

Cabe destacar que, durante la sesión del martes, el Congreso del Estado recibió la notificación oficial de la ausencia definitiva de Carlos Manzo; documento que será turnado directamente a la Comisión de Gobernación; con esto se dará a paso al procedimiento de sustitución.

Esta mañana, la mandataria federal anunció durante su conferencia matutina el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia de seguridad integral que, dijo, buscará atender de fondo las causas de violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado en justicia, desarrollo económico y cultura.

(Con información de El Universal)

Temas


Reuniones
Violencia
Alcaldesas

Localizaciones


Michoacán
México

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció la falta de ética del periódico Reforma por publicar imágenes del momento en que fue víctima de acoso.

Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió
Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico

Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan.

Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago

Pensión del Bienestar... calendario del 5 al 27 de noviembre para recibir el pago de 6 mil 200 pesos
Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.

Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.