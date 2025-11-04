Sheinbaum anuncia diálogo con michoacanos para fortalecer plan de paz y justicia

CDMX.- Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ha sostenido conversaciones con diversos actores políticos y sociales de Michoacán como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, cuyo objetivo es reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante su conferencia matutina de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria explicó que durante los últimos días dialogó con diputados locales y federales, alcaldes, empresarios y representantes sociales del estado.

“Lo hice el domingo, pero ayer hablé con muchas personas; diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, empresarios. Allá hay una parte en donde ellos creen que tiene que haber mucha más presencia del gobierno federal, en coordinación con el estatal”, detalló.

Sheinbaum subrayó que el reforzamiento de la estrategia de seguridad no se limitará al despliegue militar, sino que estará basado en un esquema integral de coordinación con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y la participación de la ciudadanía.

“No es llenar solamente de soldados o de Guardia Nacional el estado. El plan tiene que hacerse con el pueblo y con todos los que son parte de la vida de Michoacán”, expresó.

La presidenta reconoció que tras el homicidio del edil existe indignación social, pero también “mucha provocación” que, advirtió, busca generar división y desestabilización política.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incluirá nuevas acciones de desarrollo social, educación, fortalecimiento institucional y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Los detalles serán presentados en los próximos días por el Gabinete de Seguridad Federal. Con información de El Universal