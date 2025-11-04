Sheinbaum anuncia diálogo con michoacanos para fortalecer plan de paz y justicia

Noticias
/ 4 noviembre 2025
    Sheinbaum anuncia diálogo con michoacanos para fortalecer plan de paz y justicia
    Presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justica en los próximos días, aseguró Claudia Sheinbaum. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta sostuvo conversaciones con legisladores, empresarios y alcaldes de Michoacán para consolidar el Plan por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo

CDMX.- Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ha sostenido conversaciones con diversos actores políticos y sociales de Michoacán como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, cuyo objetivo es reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante su conferencia matutina de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria explicó que durante los últimos días dialogó con diputados locales y federales, alcaldes, empresarios y representantes sociales del estado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Perdón, les fallamos’: madre de la Guardería ABC llama a marchar tras incendio en Waldo’s Hermosillo

“Lo hice el domingo, pero ayer hablé con muchas personas; diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, empresarios. Allá hay una parte en donde ellos creen que tiene que haber mucha más presencia del gobierno federal, en coordinación con el estatal”, detalló.

Sheinbaum subrayó que el reforzamiento de la estrategia de seguridad no se limitará al despliegue militar, sino que estará basado en un esquema integral de coordinación con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y la participación de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se lanza contra Calderón: ‘Entonces gobernaba un espurio, ahora es distinto’

“No es llenar solamente de soldados o de Guardia Nacional el estado. El plan tiene que hacerse con el pueblo y con todos los que son parte de la vida de Michoacán”, expresó.

La presidenta reconoció que tras el homicidio del edil existe indignación social, pero también “mucha provocación” que, advirtió, busca generar división y desestabilización política.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia incluirá nuevas acciones de desarrollo social, educación, fortalecimiento institucional y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Los detalles serán presentados en los próximos días por el Gabinete de Seguridad Federal. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos
Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Coahuila: Rechazan organizaciones que se reactive el uso del fracking
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La violencia exacerbada en Michoacán quedó de manifiesta con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Michoacán: Señalan expertos fallos en planes para combatir la inseguridad

El delantero mexicano Santiago Giménez explicó en redes sociales que ha jugado varios meses con una lesión en el tobillo que lo ha limitado físicamente.

‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pide disculpas luego de los hechos relacionados con la representante mexicana, Fátima Bosch, quien lo confrontó luego de referirse a ella peyorativamente.

Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras decirle ‘tonta’ a Fátima Bosch; Miss México no dimitirá
Llamó a los ciudadanos, periodistas y jóvenes a “no callar ante la violencia ni ante el poder”, al afirmar que “el miedo es de los cobardes”.

‘El crimen organizado manda en México’: Alejandro Moreno acusa al gobierno de perder el control del País
El equipo de Ayudantía de la presidenta Sheinbaum reaccionó e intervino para alejar al hombre.

Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX
Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional cerca de las 14:00 horas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP