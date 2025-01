$!Subirá 15% costo de la salud mental para las empresas

El costo de la salud mental para las empresas aumentará 15 por ciento, ante una mayor demanda de esto servicios para atender ansiedad, depresión y estrés entre los trabajadores, estimó la consultora WTW.

”La Organización Panamericana de la Salud dice que para 2030, las enfermedades mentales van a ser la causa número uno de incapacidad laboral”.

“Las aseguradoras esperan aumentos de 15 por ciento o más en los servicios de salud mental por persona”, dijo Pariz Palacios, director de Consultoría y Estrategia de WTW, en entrevista esta semana.

Detalló que el tema de salud mental era tabú para las pólizas de gastos médicos mayores hasta que llegó la pandemia de COVID-19.

Ahora, varias aseguradoras ya cubren consultas, tratamientos o internamientos en este aspecto.Mientras que las empresas comenzaron a incluir el tema de salud mental dentro de sus prestaciones.

No obstante, el experto señaló que México no está preparado para abordar el aumento en la demanda de salud mental.”México no tiene una gran infraestructura para atender estos temas.

“El número de hospitales y el número de psicólogos de servicios de seguridad pública son limitados”, subrayó.