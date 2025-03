Sugiere Sheinbaum buscar la paz tras encuentro entre Trump y Zelensky

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al ríspido encuentro que sostuvieron el presidente ucraniano, Zelensky, y estadounidense Donald Trump, y afirmó que México siempre ha pugnado por la paz.

La mandataria federal fue cuestionada sobre el papel que tendrá México ante el reforzamiento de Canadá con la Unión Europea y los amagos de Trump.

“Primero, nosotros no estamos de acuerdo nunca con bloqueos. Esa ha sido una posición de México siempre porque no afecta a los gobiernos, afecta a los pueblos. No debe ser una manera de resolver un conflicto”, mencionó la presidenta.

“Y nosotros siempre hemos pugnado por la paz, y la paz se construye con diálogo”, dijo durante su intervención en la conferencia matutina.