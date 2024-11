$!Suman mil 418 mdp en reclamos en tarjetas de crédito

Por cargos no reconocidos, devoluciones no aplicadas o pagos no acreditados, los reclamos en tarjetas de crédito por compras a través de comercio electrónico sumaron mil 418 millones de pesos en junio pasado, el monto más alto para un mismo mes desde que se tiene registro.

Este monto en reclamos de los usuarios representó a su vez un incremento de 61 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los cargos no reconocidos por consumos efectuados representan la mayoría de las reclamaciones en las tarjetas de crédito, con 97 por ciento del total, arrojan las estadísticas del órgano regulador.