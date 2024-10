¿Telcel realmente es Amigo? Usuarios reportan aumento inesperado en consumo de Datos Móviles en los últimos días

La situación ha generado preocupación y confusión entre los clientes, quienes han visto cómo sus paquetes de datos móviles se agotan mucho más rápido de lo habitual, a pesar de que sus hábitos de uso parecen no haber cambiado.

Este tipo de restricciones, que están incluidas en las letras pequeñas de los contratos, podrían estar provocando que los usuarios experimenten un consumo de datos más alto de lo esperado, especialmente si utilizan estas funciones no cubiertas con frecuencia.

- X (antes Twitter): La mayoría de las funciones son ilimitadas, pero la reproducción y compartición de videos no lo son.

- Instagram : Si bien el uso del timeline personal, la publicación y reproducción de historias son ilimitados, no está claro si la reproducción de Reels también lo es. Cualquier función no incluida explícitamente en la política se descuenta de la bolsa de datos principal.

De acuerdo con Telefonía_MX, varias funciones dentro de aplicaciones como Instagram, Facebook, Messenger, Twitter (X) y WhatsApp no están cubiertas por la política de “uso ilimitado” , lo que podría ser la causa del aumento inesperado en el consumo de datos. Entre los puntos más relevantes destacan:

En medio de la confusión, la cuenta Telefonía_MX, dedicada a brindar información sobre temas relacionados con telecomunicaciones, ofreció una posible explicación del aumento en el consumo de datos. Según su análisis, el problema podría estar relacionado con las políticas de uso de redes sociales “ilimitadas” que Telcel ofrece en varios de sus planes, tanto de prepago (Plan Amigo) como de postpago. La cuenta detalló cómo las cláusulas en la página oficial de Telcel pueden llevar a malentendidos sobre qué actividades en redes sociales consumen datos y cuáles no.

El descontento ha sido especialmente notorio en la red social X (antes conocida como Twitter), donde usuarios como Carlos Torres han alzado la voz. Torres publicó lo siguiente: “¿Se dan cuenta que los datos de Telcel de una semana para acá se están agotando en tan solo unos días? ¿A alguien más le está pasando?”. Este mensaje rápidamente acumuló cientos de respuestas de otros usuarios que también afirmaban estar experimentando el mismo problema. Las quejas incluyen no solo el rápido agotamiento de datos, sino también cargos adicionales inesperados en sus facturas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la transparencia de Telcel en cuanto a las políticas de consumo de datos.

USUARIOS MUESTRAN DESCONTENTO POR COBROS EXCESIVOS DE TELCEL POR USO DE DATOS MÓVILES Y POLÍTICAS ENGAÑOSAS

La publicación de Telefonía_MX generó diversas reacciones entre los usuarios de Telcel, muchos de los cuales expresaron su frustración por la falta de claridad en las políticas de la empresa. Algunos comentarios reflejaron su sorpresa al descubrir que ciertas funciones que creían ilimitadas, como la reproducción de videos o las llamadas por Messenger y WhatsApp, en realidad no lo son.

Un usuario comentó: “Está raro porque la última vez que se me acabaron mis datos de plan Sin Límite, pude seguir usando Facebook e Instagram y viendo videos en ambos sin problema, contrario a lo que dice la información que compartes. Es confuso lo qué sí entra en lo de ilimitado y qué no”. Otro usuario señaló: “Podemos concluir que la letra grande REDES ILIMITADAS en realidad es marketing porque tienes que ver las letras chiquitas donde las cláusulas contractuales relativizan lo ilimitado del consumo de redes sociales, en un obvio acto de confusión para el usuario”.

Otro punto de discordia entre los clientes de Telcel ha sido el aumento en las tarifas o la disminución de beneficios previamente incluidos en sus planes. Un usuario compartió su experiencia: “Mi recibo fue de más de 5 mil pesos. Y no pienso seguir en una compañía que hace contratos con letras pequeñas y sobre todo no te avisa que los gigas que antes daba al doble ya no son válidos desde que ellos quisieron”. Esta sensación de engaño ha llevado a muchos a considerar cambiarse de proveedor de servicios de telecomunicaciones.