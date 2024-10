Tribunales tendrán la última palabra sobre reforma judicial, no Sheinbaum: magistrados

Dijo que es un momento de efervescencia lo que genera reacciones del Ejecutivo y Legislativo, pero, aunque legitimaron su postura, aseveró que “ellos no son los jueces, no les corresponde a ellos la última palabra”.

“Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan: ah, cómo esa decisión no me gusta, no la voy a cumplir”, dijo.

Señalaron que el artículo 61 de la Ley de Amparo está en juicio si es constitucional o no.

“Es un artículo secundario, ilegal, no constitucional, segundo, que es un artículo producto de la reforma de la Ley de Amparo de 2013, esto entre otras implicaciones tiene que todavía no hay jurisprudencia definitiva que establezca que esa es una regla insuperable, tercero, ese artículo 61 está siendo materia de objeto de hostigamiento en estos juicios, estos juicios de amparo que se han promovido dicen, promueve un juicio de amparo y jueces decimos que ese artículo 61 que me cierra la puerta también es inconstitucional, esto ocasiona que los jueces abren la puerta y se pronunciarán sobre si ese artículo es constitucional o no”, señaló.

