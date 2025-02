Urge Claudia Sheinbaum a gasolineros a topar precio de combustibles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a dueños de estaciones de servicio de combustibles a establecer un pacto para evitar que suba su precio.

Dijo que para evitar el cierre de gasolineras, perseguir a empresarios o normar los márgenes de ganancia, propondrá a gasolineras un acuerdo voluntario de precio máximo, como el que se ha hecho con productos de la canasta básica alimentaria.

“Informarle a los gasolineros, (queremos) hacer un acuerdo antes de estar cerrando gasolineras, y que establezcamos entre todos, de manera voluntaria, un precio máximo, de tal manera que no tengamos que estar ahí en la persecución de las gasolineras que están con precios extremadamente altos.

”No es fijar el precio, pero sí que haya un acuerdo voluntario. No puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro, cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos y ya estamos hablando de mucho”, calculó.

Sheinbaum condenó que las gasolineras eleven sus precios para conseguir más ganancia y criticó que se aprovechen de los subsidios gubernamentales a combustibles.

”En el momento que sube el precio internacional de la gasolina, nosotros tenemos un mecanismo de financiamiento del IEPS que puede compensar ese aumento del precio internacional, pero lo que no queremos es meter el IEPS para financiar la ganancia de los gasolineros. Eso no, no está bien”, señaló.