Va industria de México por acelerar la transición hacia la energía solar

El sector industrial en México busca una transición energética con nuevas tecnologías que generan ahorros de hasta 40% en costos y tiempos de instalación para una mayor accesibilidad a la energía solar, debido a una posible alza en insumos eléctricos.

Por ello, los sectores industrial y comercial apuestan por la energía fotovoltaica como una alternativa para reducir significativamente su exposición a los costos energéticos.

Durante el primer trimestre del año, el sector prevé acelerar el proceso de instalaciones hasta en 20%, ante el incremento en precios de los insumos fotovoltaicos y de la electricidad, según apunta un comunicado de la empresa S-5! Metal Roof Innovations.

Este contexto se da luego de que los precios del gas natural se incrementaron hasta un 117% durante enero, como consecuencia de las tormentas invernales en Estados Unidos, un factor que podría presionar al alza el costo de la electricidad generada por esta vía, según especialistas del sector energético.

De acuerdo con estimaciones del sector, la demanda de electricidad en México ronda actualmente los 35 mil megavatios, frente a una capacidad instalada cercana a los 90 mil megavatios, de los cuales se utilizan alrededor de 53 mil, lo que mantiene la atención en la matriz de generación y en la necesidad de diversificar fuentes energéticas.

ALIANZA DEL SECTOR PARA ACELERAR LA ENERGÍA SOLAR

Ante este panorama, la industria solar está ofreciendo nuevas alternativas en materia de montajes y módulos más eficientes, livianos y económicos, para garantizar un ahorro de costos totales en la instalación de sistemas solares.

Entre las principales novedades destacan el uso de módulos fotovoltaicos más livianos, con un peso aproximado de entre 7 y 8 kilogramos por metro cuadrado, cerca de la mitad del peso de los sistemas convencionales, así como el reemplazo de estructuras tradicionales de rieles, lo que reduce cargas en techos industriales y disminuye tiempos y costos de instalación.

En contraste, especialistas del sector energético señalaron que en un contexto donde los “aranceles pueden incrementar el precio de los insumos solares”, la adopción de módulos más eficientes y económicos está permitiendo una mayor accesibilidad a la energía fotovoltaica.

La empresa especializada en tecnología de fijación de módulos fotovoltaicos en techos metálicos, S-5! Metal Roof Innovations, impulsa una campaña en México para promover la adopción de instalaciones fotovoltaicas con módulos más livianos, lo que significa un avance tecnológico.

No obstante, especialistas en ingeniería estructural advirtieron que la viabilidad de los proyectos fotovoltaicos en edificios industriales existentes depende de una evaluación previa de la seguridad estructural de los techos, ya que la capacidad de carga no puede determinarse únicamente por inspecciones visuales o comparaciones con otras naves industriales.